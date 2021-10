Coez: ascolta qui Flow Easy, il suo nuovo inedito. Ecco il testo

Di che cosa parla il testo di Flow Easy, il nuovo brano inedito di Coez? La canzone è uscita oggi, 6 ottobre, è un pezzo romantico, una dedica a “l’altra metà di me” Stiamo parlando di un vero e proprio flusso melodico che ricorda il mood emotivo del Coez che è stato riconosciuto da tutti come il simbolo del nuovo cantautorato italiano.

Il significato del testo di Flow Easy DI coez

In italiano il titolo della canzone potrebbe essere tradotto come “scorri dolcemente”. Con un ritornello in cui il sound elettronico delle strofe cantate accompagna il ritmo rap del brano, Flow Easy racconta una storia fatta di ricordi del passato, di rimpianti per non essersi goduti a pieno abbastanza momenti insieme, di incertezza ma allo stesso tempo di speranza di rivedersi in futuro. La canzone arriva dopo Wu-Tang, di cui è fra l’altro stato rilasciato anche il video ufficiale proprio nei giorni scorsi.

Né Wu Tang né Flow Easy sono singoli, bensì semplici brani che l’artista ha deciso di pubblicare. Per il momento, il cantante non ha ancora annunciato il seguito del fortunatissimo disco É sempre bello.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Flow Easy

Testo

Mano a mano il giorno si fa chiaro

Il mio vicino pompa Rino Gaetano

E mi-mi-mi-mi-mi fa strano, questa notte siamo

Ancora in quel monolocale a Milano

Sognavo di volare, tu stavi un filo male

Non so suonare, però in testa ho un piano

Io che non so frenare, dici non soffri, ma le

Lacrime scendono dal tuo viso piano

Baby, se mi chiedi cos’è il buio per me

Forse la distanza da te (Da te)

Che ne so se ci rivedremo ancora oppure no?

Non hai detto una parola, ma già lo so

Hai ragione, dovevo restare almeno un altro po’

Con te che eri la, te che eri l’altra metà di me