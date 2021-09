Coez il nuovo brano è un omaggio allo storico collettivo che ha rivoluzionato il rap, “Wu-Tang”

Esce oggi, 23 settembre, in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store Wu-Tang, il nuovo inedito di Coez con un testo che è un omaggio al supergruppo americano che negli anni ’90 ha cambiato per sempre il mondo dell’hip-hop.

Il nuovo brano di Coez segna il ritorno dell’artista a due anni dall’ultimo album, È sempre bello, album la cui title track è stata certificata con cinque dischi di platino ed è stata il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019.

Il Wu-Tang Clan a cui Coez fa riferimento nel testo della canzone è stato un collettivo che ha riscritto le regole dell’indipendenza creativa degli artisti ed elevato il concetto di crew a comunione collettiva.

Coez spiega il testo di Wu-Tang

Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni introspettive a pezzi da un impatto più violento senza mai perdere di credibilità, forse questo pezzo in particolare prende ispirazione da Song 2 dei Blur dove Damon Albarn sul ritornello cantava “when i feel heavy metal. Ho pensato di tradurre tutto in un linguaggio più simile al mio mondo di appartenenza, e io quando ascolto il Wu-Tang vado fuori di testa.”È partito tutto da un giro di basso che mi ha mandato Ford78, uno dei miei produttori storici, poi la produzione è stata terminata da Sine, altro mio collaboratore di lunga data. È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre.

Qui sotto trovate il testo e l’audio della canzone.

Testo Wu-Tang Coez

Sorry, ma

Stavo nuotando fra gli squali, ma per arrivare qua

Ho una canzone nella testa, e la canzone fa ra-ta-ta-ta

Il paradiso non esiste, però l’inferno, cazz0, se ci sta

Non essere così triste per chi se ne va

Quando mi ascolto il Wu-Tang, mi sento un po’ come se

Sto andando fuori di testa, vuoi litigare?

Quando mi ascolto il Wu-Tang, mi sento un po’ come se

Sto andando fuori di testa, vuoi litigare?

Oh, eh, di tutto questo cuore ne ho pieni i coglioni

Ti sento dire amore, ma ti ricordi quando m’hai lasciato fuori?

Ra-ta-ta-ta

Quando m’hai lasciato fuori

Ra-ta-ta-ta

Quando m’hai lasciato fuo

Burattini, vi vedo muovere e non vedo i fili

Sento parlare, ma non sento il feeling

E si può odiare per vari motivi senza essere cattivi

Oh, eh, e si può urlare per vari motivi, tipo sentirsi vivi

Oh, eh, ti vogliono tutti bene, basta che sorridi

Quando mi ascolto il Wu-Tang, mi sento un po’ come se

Sto andando fuori di testa, vuoi litigare?

Quando mi ascolto il Wu-Tang, mi sento un po’ come se

Sto andando fuori di testa, vuoi litigare?

Oh, eh, di tutto questo cuore ne ho pieni i coglioni

Ti sento dire amore, ma ti ricordi quando m’hai lasciato fuori?

Ra-ta-ta-ta

Quando m’hai lasciato fuori

Ra-ta-ta-ta

Quando m’hai lasciato fuo