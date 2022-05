Coez: dopo il tutto sold out della primavera, annunciato il nuovo tour estivo

Coez tour estivo.

Con le 15 date primaverili già completamente sold out, Coez si prepara all’estate con nuovi appuntamenti live.

L‘Essere Liberi in Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, prenderà il via il 15 luglio da Este.

Queste le date.

coez – ESSERE LIBERI IN TOUR

Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) – EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) – Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) – Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) – MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) – Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) – Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento – Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania – Sotto il Vulcano Fest

coez – VOLARE TOUR

Sabato 2 aprile 2022 | Brescia – LattePiù SOLD OUT

Lunedì 4 aprile 2022 | Milano – Magazzini SOLD OUT

Giovedì 7 aprile 2022 | Milano – Alcatraz SOLD OUT

Mercoledì 13 aprile 2022 | Roncade (TV) – New Age SOLD OUT

Giovedì 14 aprile 2022 | Brescia – Gran Teatro Morato

Venerdì 15 aprile 2022 | Padova – Gran Teatro Geox

Martedì 19 aprile 2022 | Roma – Planet Roma (ex Alpheus) SOLD OUT

Mercoledì 20 aprile 2022 | Roma – Atlantico SOLD OUT

Giovedì 21 aprile 2022 | Roma – Atlantico

Domenica 24 aprile 2022 | Napoli – Duel Club SOLD OUT

Giovedì 28 aprile 2022 | Modugno (BA) – Demodè SOLD OUT

Venerdì 29 aprile 2022 | Maglie (LE) – Industrie Musicali

Martedì 3 maggio 2022 | Ravenna – Bronson Club **SOLD OUT

Giovedì 5 maggio 2022 | Livorno – The Cage **SOLD OUT

Sabato 7 maggio 2022 | Firenze – Viper **SOLD OUT

Domenica 8 maggio 2022 | Firenze – Tuscany Hall

Martedì 10 maggio 2022 | Bologna – Estragon **SOLD OUT

Giovedì 12 maggio 2022 | Parma – Campus Music Industry **SOLD OUT

Sabato 14 maggio 2022 | Torino – Teatro Concordia **SOLD OUT

Domenica 15 maggio 2022 | Torino – Hiroshima Mon Amour **SOLD OUT

