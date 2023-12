Coez & Frah Quintale, in tour dall’11 gennaio, mandano sold out il Mediolanum Forum

L’accoppiata formata da Coez e Frah Quintale mette a segno il sold out al Mediolanum Forum di Assago dopo il successo riscosso dall’album “Lovebars“, progetto che ha debuttato al 1° posto della classifica album FIMI/GFK, ed è tuttora presente in Top 50 avendo ottenuto anche la certificazione disco d’oro.

Il disco ha riscosso un buon riscontro anche per quel che riguarda i singoli estratti. “Alta marea” è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane ed è certificato con il disco di platino. Il secondo estratto, “Che colpa ne ho“, è riuscito a conquistare la vetta della classifica radio oltre ad essere stato virale su TikTok per oltre un mese entrando nella Top20 viral songs in Italia.

Coez e Frah Quintale partiranno live a gennaio del 2024 con un appuntamento, quello del Forum, già sold out.

Il Lovebars Tour 2024 è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e debutterà con la data zero l’11 gennaio 2024 da Mantova presso PalaUnical. Questi gli appuntamenti in calendario:

Giovedì 11 gennaio 2024, Mantova – PalaUnical – DATA ZERO

Sabato 13 gennaio 2024, Bologna – Unipol Arena

Giovedì 18 gennaio 2024, Napoli – Pala Partenope

Sabato 20 gennaio 2024, Catania – PalaCatania

Venerdì 26 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 27 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 29 gennaio 2024, Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Giovedì 1 febbraio 2024, Firenze – Mandela Forum