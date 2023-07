Torna CoCo. Il nuovo singolo, il primo con Warner Music, è “Qualcosa da bere” feat. Luchè e Geeno

Per CoCo è finalmente tempo di nuova musica. Esce il 21 luglio Qualcosa da bere, nuovo singolo che lo vede collaborare con Luchè e Geeno. Un brano che segna l’inizio della collaborazione dell’artista con Warner Music Italy.

Rapper e cantautore italiano, CoCo ha iniziato la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno.

Nel 2012 cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pseudonimo con cui pubblica l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music.

Tre anni dopo, nel 2019, esce Acquario il suo primo album per Island Records/Universal, un progetto che ottiene un ottimo riscontro.

Nel 2020 arriva Floridiana e si conclude il contratto con Island. Seguono alcuni singoli da indipendente, tra cui Topless con Luchè, e il joint album con Mecna Bromance (per Virgin Records/Universal).

Nel 2022 passa a Sony Music Italy con cui pubblica il singolo Marekiaro. A ottobre 2022 l’ultima uscita, il feat. nel brano di Plug Mille volte. Ora per CoCo inizia un nuovo capitolo discografico con Warner Music.

Coco Qualcosa da bere

Il nuovo singolo, fuori ovunque da venerdì 21 luglio, è un viaggio in cui CoCo ha voluto con sé la penna di Luchè e la produzione di GEENO, entrambi artisti a cui è molto legato.

In questo brano i tre ci donano, grazie ad un sample iconico come quello di 7 Days di Craig David, una ballad accattivante e perfetta per le calde giornate estive.