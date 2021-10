Mecna e Coco: è uscito Bromance, il loro primo disco in collaborazione

Che cos’è la Bromance? A questa domanda rispondono Mecna e CoCo, la coppia d’oro del dream rap italiano, pubblicando oggi il loro primo disco in collaborazione.

Dopo anni di featuring nei reciproci dischi e le anticipazioni date con l’intro Bromance e il singolo ‘La più bella (con citazione di Raf), MECNA e CoCo arrivano finalmente alla pubblicazione del loro primo album insieme. Bromance è dunque un viaggio nell’immaginario comune dei due Corrado, un dialogo musicale tra amici e artisti che – prima di tutto e sopra a tutto – si rispettano per la musica che fanno.

Bromance è un disco che si muove tra rap, nu-soul e R&B, con linee melodiche che si incollano nella memoria e sfrecciate rap che conferiscono uno stile personalissimo al lavoro. La forza di BROMANCE sta proprio nella capacità di MECNA e CoCo di relazionarsi con la musica come nella vita, supportandosi a vicenda, per sfidare le rispettive comfort zone in un continuo scambio di idee e barre.

L’album nasce molto tempo fa, nel 2018. Il progetto si è concretizzato in alcune sessioni di scrittura in Toscana, quando i due artisti si sono isolati dal mondo per dare vita ad un disco carico di amore, di sentimenti ma anche di nostalgia, paranoie e di paure per il futuro.

Un album fresco, ma riflessivo, romantico e pensieroso, che a partire dai rispettivi mondi (‘Vita Normale’, ‘Anima‘), costruisce un nuovo immaginario comune, come è evidente in brani come ‘Zombie‘, ‘La più bella’, ‘Calendario’. Oltre ad evidenziare i reciproci pregi, questo sodalizio artistico ha spinto MECNA e CoCo ad esplorare nuovi territori, tanto sonori quanto stilistici, come nei casi di brani atipici per i due, come ‘Sali Su’ e ‘Longsleeve‘.