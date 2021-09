Raf: Buon compleanno all’alfiere del pop italiano. Ecco la nostra Top 20 delle sue canzoni

Sessantadue anni, lo direste mai? Forse si, solo se ci si ferma a pensare ai tanti, tantissimi successi con cui Raf, il destinatario dei nostri auguri di oggi, ha riempito le nostre vite.

Con un carriera partita ufficialmente nel 1983, quando in inglese il nostro conquistava i mercati europei al suono di Self Control, poi portata in usa anche da Laura Branigan , Raf non ha mai abdicato da quello che gli riconosco come un titolo specifico e con cui, nei miei anni di carriera, l’ho spesso appellato: L’alfiere del pop italiano .

Si, perché Raf è colui che più di chiunque altro ha esplorato la musica popolare mantenendo una matrice costante, quella capacità di essere melodicamente cantabile pur quando si contaminava di altro; è stato britpop, è stato dance, è stato incline al rap, è stato leggermente jazzato, poi acustico o sano portatore di ballate romantiche… ma senza mai tradire quella capacità tutta italica di farsi cantare, seguire, memorizzare e senza scadere nel banale o prevedibile.

Ed è per questo che tale carriera, oggi nel giorno del suo compleanno usato come pretesto, e che si avvicina al traguardo importante dei 40 anni merita d’esser festeggiata.

Noi di All Music Italia lo facciamo ( mediante la mia penna e le mie scelte per una top 20 variegata, che non tiene conto della quantità di successo ma spazia dai grandi successi appunto, a pezzi addirittura mai stati singoli) gli auguri più sentiti, sperando di avere presto un nuovo lavoro di inediti che si sta facendo attendere da un po’ troppo tempo.

Tanti auguri Raf, tanti auguri Alfiere del Pop. Cliccate in basso su continua.