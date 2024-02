Claudym presenta il nuovo singolo “Una Settimana Da Dio (God’s plan)”

Claudym, “Una Settimana Da Dio (God’s plan)“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 febbraio, “Una Settimana Da Dio (God’s plan)” è il nuovo singolo di Claudym e anticipa “Incidenti di Percorso“, l’album d’esordio dell’artista, in uscita l’8 marzo per Island Records.

Nato dalla collaborazione con i producer Marcello Guava e Celo (Pietro Celona) e dalle incursioni di Wako (Walter Coppola) e Federico Urgesi, “Una Settimana Da Dio (God’s plan)” è una canzone pop musicalmente up, divertente e ironica.

CLAUDYM, UNA SETTIMANA DA DIO (GOD’S PLAN): SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano, il cui titolo si ispira al celebre film con Jim Carrey, racconta di una relazione complicata con “un ragazzo così montato da sentirsi Dio”.

In un gioco di richiami e riferimenti liturgici, Claudym gioca con le liriche, immaginando lo svolgersi della relazione durante la settimana santa.

Nel testo parole e versi diventano così una filastrocca, in cui il susseguirsi degli eventi procede con il trascorrere dei giorni della settimana: dal lunedì al weekend, dalla passione al ghosting, fino al giorno della resurrezione: “Lunedì ci sei / Martedì non puoi / Cambi idea ogni giorno e poi non cambi mai / Sparisci venerdì / Torni dopo il weekend / God’s plan“.

CLAUDYM, UNA SETTIMANA DA DIO (GOD’S PLAN): TESTO DEL BRANO

Oh oh oh ops

Sono scesa all’inferno

Ho sbagliato piano e sto davanti al tuo ingresso

Il tuo paradiso é più una sala d’aspetto

Speri che ti preghi per restarci in eterno

Sei un tipo base un tipo (ew) sovrastimato

Puoi moltiplicare solamente il tuo disagio

Non tramuterai quest’acqua in vino (sei ubriaco?)

L’unico miracolo che vedo è che ti ho mollato

Un ultimo bacio e poi addio

Sta volta sul serio

Divertiti all’inferno

Questa è la tua settimana da Dio:

Lunedì ci sei

Martedì non puoi

Cambi idea ogni giorno e poi non cambi mai

Sparisci venerdì

Torni dopo il weekend

(God’s plan)

Mercoledì notte non ti sento, sei da lei

E giovedì mi inviti a cena con i tuoi

Sparisci venerdì

Torni dopo il weekend

(God’s plan)

(Ah, bel piano)

Uno, non mentire, dire il vero

Due, non nominarti invano

Non ti ho mai creduto, mai pensato

(Se lo facessi potrei essere blasfema)

Serata al club coi tuoi amici e sei rinato

Giochi a fare il santo ma il tuo match è un po’ profano

Ci vedevo rosso ma ora ci vedo più chiaro

Non sei tu la vittima, quello senza peccato

Un ultimo bacio e poi addio

Sta volta sul serio

Divertiti all’inferno

Questa è la tua settimana da Dio:

Lunedì ci sei

Martedì non puoi

Cambi idea ogni giorno e poi non cambi mai

Sparisci venerdì

Torni dopo il weekend

(God’s plan)

Mercoledì notte non ti sento, sei da lei

E giovedì mi inviti a cena con i tuoi

Sparisci venerdì

Torni dopo il weekend

(God’s plan)

God’s plan

God’s plan

God’s plan

Divertiti all’inferno

Questa é la tua settimana da Dio:

Lunedì ci sei

Martedì non puoi

Cambi idea ogni giorno e poi non cambi mai

Sparisci venerdì

Torni dopo il weekend

(God’s plan)

Mercoledì notte non ti sento, sei da lei

E giovedì mi inviti a cena con i tuoi

Sparisci venerdì

Ci metterò una pietra sopra

Amen

Foto di copertina di Claudia Campoli