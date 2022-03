Claudym lascia cadere l’armatura nel nuovo singolo “Come” e si espone ai rischi emotivi dell’amore

Claudym nuovo singolo Come esce venerdì 11 marzo, già disponibile in pre-save.

Dopo aver lanciato la sua versione rivisitata di Razzi Arpia Inferno e Fiamme dei Verdena, la poliedrica Claudym continua il suo percorso musicale con il singolo Come, per Island Records. Il singolo è disponibile da venerdì 11 marzo, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Non mi risponde più neanche Yahoo se cerco te

Claudym racconta in Come quella sensazione di smarrimento che si prova quando si perde la testa per qualcuno, quando ci si espone lasciando cadere anche l’armatura che si indossa per celare il dolore accumulato in passato.

La cantautrice affronta il tema del non riconoscersi più, ma sprona se stessa ad andare oltre, consapevole dei rischi emotivi in cui si incorre quando non si è sicuri di essere corrisposti. Le strofe sono lente, quasi cullanti, e si alternano a un ritornello che diventa sempre più energico e grintoso.

Come arriva dopo la cover di Razzi Arpia Inferno e Fiamme dei Verdena, con cui Claudym ha aperto il 2022, confermandosi come un’artista trasversale, capace di abbracciare anche mondi musicali apparentemente distanti da lei. La sua interpretazione personale emerge ben definita, così come la sua identità artistica.

Claudia Maccechini, in arte Claudym, è una cantante e illustratrice milanese. Esordisce nel mercato discografico nel 2018, con il primo singolo One, inserito nella playlist ufficiale Italians do it better di Spotify.

Nel 2020 pubblica il suo primo pezzo in italiano La parte peggiore di me e a inizio 2021 entra ufficialmente nella scuderia di Island Records. Lancia i singoli Nightmare, con cui viene nominata Artista del mese di marzo da MTV, seguito da Tempo, Limbo e la cover Razzi Arpia Inferno e Fiamme.

Attualmente Claudym è al lavoro sul suo primo progetto discografico ufficiale, che vedrà la luce nei prossimi mesi.