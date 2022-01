CLAUDYM: il videoclip del nuovo singolo “Razzi Arpia Inferno e Fiamme”. Una cover dei Verdena per rappresentare il desiderio di sperimentazione

Artista per artista, le schede di tutti e 25 gli artisti in gara nella categoria unica del Festival di Sanremo.

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

"Ho fatto un lavoro su di me, ho cercato di sviscerarmi il più possibile, andare a fondo, non lasciare alcuna patina, ho provato a raccontare momenti caratterizzanti della mia esistenza interiore, è stato un processo".

Una lunga intervista divisa in due parti per scoprire meglio la carriera del poliedrico artista.

di Massimiliano Longo

Michele Merlo: parte dal web l'appello ad Amadeus per ricordare a Sanremo 2022 il giovane cantautore che sognava il Festival. E sarebbe un bel momento...

Sanremo 2022 un ricordo per Michele Merlo. Negli scorsi giorni mi arriva una mail da un gruppo molto ampio di estimatrici di Michele Merlo. Una mail che so essere stata recapitata a diverse testate per fare in modo che il contenuto potesse girare il più possibile. In quelle parole, accompagnate da un video su Youtube che ha...