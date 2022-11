Claudym: il singolo “Bugia” è un ironico vademecum sull’infedeltà

Claudym (all’anagrafe, Claudia Maccechini) lancia il nuovo singolo Bugia, negli store digitali dal 28 ottobre 2022 per Island Records. Il brano arriva cinque mesi dopo la pubblicazione dell’Ep d’esordio Un-Popular; e rappresenta un assaggio della nuova musica della cantautrice milanese.

In Bugia, Claudym smaschera ogni tradimento con un testo graffiante. Il ritmo è incalzante e smaliziato: la cantautrice attinge agli anni ’90/2000 e li trasporta nel suo mondo pop-alternative, creando una miscela frizzante. Questo sound fa da colonna sonora ad un ritratto impietoso del tradimento, tra troppe partite di calcetto, strani messaggi ricevuti nel cuore della notte e continui contrattempi.

Claudym prende spunto dalle conversazioni con le amiche e le trasforma in un manuale di riconoscimento per l’atteggiamento sospetto del proprio partner. La canzone diventa una sorta di vademecum dal sapore sarcastico, costruito riunendo i più classici cliché dell’infedeltà (il testo è in fondo all’articolo).

“Ho messo insieme varie storie”, chiarisce l’autrice. “Le esperienze mie e di altri, i consigli che ho dato, quelli che ho ricevuto, quelli che hanno dato terzi, e li ho uniti in un pezzo che alla fine vuole raccontare anche la complicità tra amic*, la forza del singolo e allo stesso tempo quella del gruppo”.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, già visibile su YouTube. Anche per la clip, come già per il testo del pezzo, l’artista ha scelto l’ironia come cifra stilistica. L’immaginario visivo si lega al mondo del telefono e dello smartphone. Da un lato, questi strumenti aiutano spesso a riconoscere e scoprire menzogne e tradimenti. Dall’altro, rappresenta il mezzo con il quale condividere i propri sospetti con le amiche attraverso le immancabili chat.

Claudym – Bugia – Video

Ecco il TESTO di bugia

Autori: Claudia Maccechini

Compositori: Claudia Maccechini / Giorgio Pesenti

Producer: okgiorgio

Si è fatto vivo solo adesso

Sono tre ore che lo cerco

Ha un fare strano, un profumo diverso

Quel fiore in mano è un po’ sospetto

Mi da sempre spiegazioni vaghe (oh na, na, na, na)

Passa tanto tempo al cellulare (oh na, na, na, na)

Va’ a trovare i suoi ma ultimamente troppo spesso

Scrive che fa tardi, ha un contrattempo

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah) E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia, bugia, bugia E’ un’altra bugia

Quattro di notte, tutto spento

Guarda chi ha un messaggio non letto?

E adesso chi è sta tizia, che scrive a quest’ora?

Giura che non è il tipo da fare ciò che penso

Dice “tranquilla è soltanto un’amica, da tempo”

Peccato che non l’ho mai conosciuta

Ha ripreso a curare il suo aspetto (oh na, na, na, na)

Ogni venerdì gioca a calcetto

Parla al cellulare chiuso in bagno, brutto segno

Scrive che fa tardi, ha un contrattempo

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah) E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia, bugia, bugia E’ un’altra bugia

Sabato sera l’hai beccato ed ha negato tutto ma

Quel segno rosso sul colletto l’ha tradito come lui

Ti supplica in ginocchio che cambierà adesso

Piange, tu non credergli: è lo stesso

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah) E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia (ah-ah-ah-ah-ah-ah)

E’ un’altra bugia, bugia, bugia E’ un’altra bugia