Claudio Baglioni: tra gli ospiti della prima puntata di “Uà, Uomo di varie età”, Ultimo, Giorgia, Eros Ramazzotti e Il Volo

Così facendo il Direttore artistico riprende una tradizione molto cara a Baudo e mantiene la sorpresa anche per artisti e discografici .

Grande risalita, grazie al duetto con Sfera Ebbasta, per Tony Effe.

Debutto tiepido per Arisa e Caterina Caselli. La musica internazionale di Natale torna prepotentemente con Bublè e Mariah Carey.

Il "King of rap" è ancora presente nella Top 20 dei brani con 10 delle canzoni del suo ultimo album.

Marracash continua a mantenere 4 brani in Top 10. Risalgono Pinguini, Blanco e Salmo.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.