Spotify svela canzoni, artisti e podcast più ascoltati in Italia e nel mondo nel 2021

Classifiche Spotify 2021. Come ogni anno attraverso la Spotify Wrapped 2021, la nota piattaforma di streaming anticipa i risultati di fine anno svelando quali sono gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati del 2021 ad oggi.

Ogni utente di Spotify potrà scoprire e condividere i suoi Top dell’anno attraverso l’app con la funzione disponibile da oggi con diverse novità:

Nuove Data Story – oltre ai tuoi artisti, generi, canzoni, podcast e minuti ascoltati durante l’anno, l’esperienza Wrapped personalizzata include diverse nuove feature da scoprire, tra cui: 2021: Il tuo Film, La tua Aura Musicale, Due Verità e una Bugia e 2021 Wrapped: Belnd. Visita il blog Spotify For the Record per scoprire tutti i dettagli su queste nuove feature.

Opzioni di condivisione ampliate – a fine anno, la condivisione delle proprie card Wrapped è una delle attività social più amate. Oltre che su Instagram, Facebook, Snapchat e Twitter, da quest’anno sarà possibile condividere le card Wrapped anche su TikTok.

Esperienze esclusive per gli ascoltatori più appassionati – abbiamo anche aggiunto una sorpresa speciale: i video di più di 170 artisti e creator che ringraziano i fan per averli inclusi nel loro Wrapped. Questi video di ringraziamento appariranno se i fan hanno una canzone di uno degli artisti partecipanti nella loro playlist “I tuoi brani preferiti del 2021”.

Ma andiamo a scoprire le classifiche.

Quest’anno l’artista più ascoltato a livello globale è stato, per il secondo anno consecutivo, il rapper portoricano Bad Bunny mentre la canzone più ascoltata è drivers license di Olivia Rodrigo. In Italia Sfera Ebbasta è l’artista più popolare mentre malibu di Sangiovanni è il brano più ascoltato in Italia… I Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le classifiche di Spotify leader del settore con i suoi 381 milioni di utenti.

