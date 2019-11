Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita FIMI che, causa le feste dei giorni scorsi, ha subito un leggero ritardo. Le nuove classifiche incoronano Emma regina della settimana ma non solo…

Sono infatti ben cinque le New Entry italiana di questa settimana. Andiamo subito a scoprire le nuove classifiche di vendita di album, singoli e vinili.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Perde dieci posizioni e scende alla #20 Emanuele di Geolier (-10), alla #19 in discesa Scatola nera di Gemitaiz & MadMan (-7) e alla #18 troviamo la prima New Entry della settimana… Jesus is king di Kanye West.

Posizione numero #17 per Mattoni di Night Skinny (-8), alla #16 scende Machete Mixtape 4 (-3), alla #15 grande balzo in avanti per Western Stars – Song from the film di Bruce Springsteen (+38) e alla #14 crolla, alla seconda settimana di permanenza in classifica, Kety di Ketama126 (-10).

Alla #13 scende Re Mida (Aurum) di Lazza (-5), alla #12 il repack Post Punk riporta Gazzelle a ridosso della Top 10 (+57), alla #11 stabile Libertà di Rocco Hunt e alla #10 scende Colpa delle favole di Ultimo (-3).

Scende alla #9 Testa o croce dei Modà (-3), alla #8 Zero Il Folle di Renato Zero (-3), alla #7 Torneremo ancora di Franco Battiato (-5) a cui seguono altre due New Entry Made in Italy: alla #6 Dio perdona Io no di Enzo Dong e alla #5 Iodegradabile di Willie Peyote.

Debutta alla #4 il primo best of di Fabri Fibra, Il Tempo vola 2002-2020. Alla #3 scende Good Vibes di Benji & Fede (-2) e alla #2 troviamo un’altra nuova entrata, Atlantico On Tour di Marco Mengoni.

In cima fa il suo ingresso in classifica Fortuna, il nuovo disco di Emma Marrone.

Da segnalare l’ingresso alla #22 di Lucio Dalla Legacy Edition, alla #29 di 1954 di Ivana Spagna, alla #80 di 1002 di PSICOLOGI e alla #93 di Natura molta di Gio Evan.

