Gué, Ligabue Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Jovanotti, Biagio Antonacci... sono loro gli artisti con più primi posti in classifica negli ultimi dieci anni

Classifiche Album decennio (2012/2021… e parte del 2022).

Settimana scorsa Lazza si è confermato per la 13esima volta non consecutiva al primo posto della classifica degli album più venduti (e streammati, dal 2017 contano anche gli stream per le FIMI) della settimana. Ma quali sono gli artisti che sono stati per più volte alla numero #1 della classifica vendite album negli ultimi dieci anni? Andiamo a scoprirlo insieme…

Sirio, l’ultimo album di Lazza uscito il 7 aprile, quando le uscite degli album iniziavano già a diminuire ha facilmente conquistato la prima posizione e, aiutato anche dall’insuccesso dei dischi lanciati quest’anno da Amici di Maria De Filippi, ha potuto fare una volata importante come successe qualche estate fa per Machete Mixtape 4 che rimase al primo posto per tutti i mesi estivi.

Questo ha permesso a Lazza di salire nelle prime posizioni degli artisti con più settimane alla numero #1. Nella classifica che troverete nella pagina successiva abbiamo specificato tra parentesi il numero di dischi con cui si è stati alla numero.

Esempio pratico se leggerete 5 primi posti X (4) – Y (2) saprete che X ha occupato la prima posizione per cinque volte con quattro dischi differenti mentre y con due.

Pronti? Cliccate in basso su continua.