Classifica radio 2023 provvisoria: The Kolors, Elodie, Annalisa e Marco Mengoni regnano

Classifica Radio EarOne 2023. Come ogni anno EarOne, la società leader di mercato che analizza i passaggi radiofonici, ha reso pubblici con anticipo i risultati parziali del 2023, risultati che saranno diramati nella versione completa a gennaio.

I primi dati danno comunque già un situazione abbastanza chiara con The Kolors primi nella classifica dei brani più passati in radio nel 2023 davanti a una cantante internazionale e il trio Ernia, Bresh e Fabri Fibra. Partiamo subito dalla Top Ten.

La Top 10

Nelle prime 10 posizioni troviamo 4 uomini, 5 donne (di cui solo una italiana e in feat, ovvero Mina), due band di cui 5 progetti italiani e 5 progetti internazionali. In queste prime dieci posizioni tre sono featuring e 7 brani da solista.

A livello discografico nella Top 10 Warner Music supera Universal e Sony con 4 presenze rispetto alle loro 3. Un’artista, Peggy Gou, è indipendente.

Questo nella Top 10, dove abbiamo considerato tutte le discografiche di tutti gli artisti presenti. Se allarghiamo il disco alla Top 100 troviamo questa situazione:

Gli uomini vincono sulle donne 71 a 41 mentre sono 29 le presenze tra band e duetti. Da notare che ci sono 28 donne, tra italiane e internazionali, con brani da soliste-

La musica italiana vince 65 a 45 su quella internazionale e i brani con featuring, 34, almeno in radio, a sorpresa, hanno la peggio contro quelli da solisti (66).

Tra le case discografiche guida Universal (44), seguita da Sony Music (33), Warner (22) e infine 14 brani legati a etichette indipendenti.

Gli artisti con più presenze

L’artista con più canzoni presenti nella Top 100 radio EarOne del 2023 è Elodie (11, 24, 40 e 82). Seguono Annalisa (12, 15 e 38), Marco Mengoni (11, 17 e 47), Tananai (21, 23 e 89), Tommaso Paradiso (27, 70 e 100) e Tiziano Ferro (31, 77 e 86). Tra le band, presenti anch’essi con tre pezzi, ci sono Pinguini Tattici Nucleari (5, 61 e 79) e Boomdabash (36, 62 e 71).

Da Sanremo 2023

Dieci brani del Festival sono presenti in Top 100 di cui uno in Top 10, Lazza (secondo classificato) che diventano due in Top 20 con il vincitore Marco Mengoni. La prima donna del Festival è Elodie alla #24.

#4 Lazza

#17 Marco Mengoni

#23 Tananai

#24 Elodie

#26 Madame

#30 Mr. Rain

#39 Colapesce Dimartino

#81 Paola & Chiara

#90 Coma_Cose

#96 Rosa Chemical

Clicca in basso su continua per la Top 1000 continua.