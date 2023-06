Clary Selassié: il punto d’incontro tra merengue e pop italiano nel nuovo tormentone estivo Locura

Clary Selassié pubblica il suo nuovo singolo dalle vibes latine Locura.

La Principessa Clarissa Bernadette Zenebework Selassié, più nota con il suo nome d’arte Clary Selassié, è diventata famosa come concorrente della scorsa edizione del GF Vip dove ha attirato l’attenzione anche grazie alle sue doti canore e al suo stile Pop – RnB.

Dopo l’uscita dalla Casa, ha pubblicato due singoli, Love you less e la cover di Creepin di The Weeknd. E adesso è arrivato il singolo dell’estate 2023: Locura (The Code Records) in collaborazione con il DJ e Produttore RYAAN.

Locura è un brano con atmosfere latine, il punto d’incontro tra merengue e pop italiano. Un brano con un suono creato ad hoc per diventare un tormentone estivo. L’energia e le sonorità latine si uniscono alla melodia mediterranea con un testo leggero e travolgente. L’ascoltatore si trova subito in una dimensione estiva che lo avvolge.

Clary Selassié – significato

Il testo è ispirato a una storia d’amore nata durante l’estate e si fa chiaro riferimento alla spensieratezza e alla voglia di vivere ogni singola emozione in un’atmosfera leggera di un club estivo.

Un tormentone estivo, così come riportato nel testo stesso della canzone. Scritto da Valerio Aresu, prodotto e diretto da RYAAN. Tra gli autori anche la stessa Clary.

Clary Selassié – Video