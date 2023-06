Cioffi cita grandi hit nel passato nel suo nuovo singolo per l’estate, “La mia tribù”

Cioffi La mia tribù testo e significato del nuovo singolo del cantautore salentino, brano per l’estate che va ad aggiungersi

Andrea, questo il suo vero nome, negli ultimi mesi ha collaborato con Emanuele Aloia, Blind, Random e Alfa. Il 12 maggio ha pubblicato il suo primo disco, Passa tutto alla tua età, con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.

Per l’estate 2023 Cioffi lancia un singolo prodotto dai ROOM 9.

Cioffi La mia tribù significato del brano

La mia tribù è un brano energico, sensuale e ritmato, tra elettro pop e funky dance, un divertente puzzle dai vari riferimenti musicali, che racconta di un amore “selvatico” ed esotico.

Con questa canzone Cioffi mostra un lato inedito della sua musica. Un amore selvatico dicevamo, un amore estivo, nato in un locale, con un sottofondo di musica cubana, calda e accogliente, mentre si balla scalzi per strada insieme alla persona con cui è scattato un feeling di attrazione immediata, “selvatica”,come una “sultana di cuori”, a capo di una tribù,che ipnotizza l’artista con il proprio fascino.

Il testo del brano, inoltre, gioca molto sui versi di celebri canzoni italiane che raccontano di amori di tipi diversi, incastonate insieme in un divertente puzzle musicale, come ad esempio: “dammi ancora un minuto, un attimo ancora, sarà l’aurora…”

Cioffi racconta così La mia tribù:

“L’amore può essere descritto come qualcosa di ideale, etereo, e romantico. Spesso però capita che nascano storie d’amore in un club o ad una festa. Non proprio il massimo del romanticismo. Immagini contrastanti, tra il più puro dei sentimenti e la più frivola situazione per far nascere un legame. Ci sono amori che durano una vita e altri che durano una notte. Non importa dove, però, ma come. Se il sentimento è vero, dura, qualunque sia il suo luogo di nascita“.

Cioffi la mia tribù testo

Sorridi Smile Nirvana style

mi guardi appena non sai quello che mi fai

Rolling Stones Satisfaction io e te Sex education e poi mi spogli dei peccati dei miei guai

quando sei nervosa mi calpesti è una libidine

È una rivoluzione

mamma guarda come mi diverto anche se dici che lei è solo un altro errore e c’hai ragione

musica cubana scalzi sulla strada sultana di cuori se balli sei la mia tribù

bacio animale tequila con il sale

sultana di cuori io cado in ipnosi

sei la mia tribù la mia tribù

cado in ipnosi

prendo da bere no stop whisky a go go

savoir-faire da gigolò

non funziona su di te già lo so

la macchina la radio è il rock and roll dammi solo un minuto un attimo ancora

sarà sarà sarà l’Aurora?

musica cubana scalzi sulla strada sultana di cuori se balli sei la mia tribù

bacio animale tequila con il sale

sultana di cuori io cado in ipnosi

Le domeniche d’agosto

Quanta neve in questo club

I tuoi fianchi a tempo e nella testa

Ho solo un pezzo che fa

musica cubana scalzi sulla strada sultana di cuori se balli sei la mia tribù

bacio animale tequila con il sale

sultana di cuori io cado in ipnosi

Sei la mia tribù la mia tribù

sultana di cuori io cado in ipnosi

Sei la mia tribù la mia tribù

Sultana di cuori

Sei la mia tribù