Ciao sono Vale racconta le forme dell’amore in “Tutto ciò che Vuoi”

Ciao sono Vale (all’anagrafe, Valeria Fusarri) lancia il nuovo singolo Tutto ciò che Vuoi. Il brano, in rotazione radiofonica dal 23 aprile 2021, è tra i 16 finalisti della XXXIII edizione di Musicultura.

Tutto ciò che Vuoi è una canzone d’amore, che racconta tutte le forme in cui questo sentimento si può manifestare. In particolare, il brano parla del rapporto di Ciao sono Vale con la propria fidanzata. Il messaggio ha però valenza universale.

A proposito di Tutto ciò che Vuoi, Ciao Sono Vale afferma: “Penso sia il brano più maturo ed universale che ho scritto finora. Parte da un’idea di Diego Calvetti, produttore del brano, ma per me è stato facile immergermi nel contesto ed esprimere le mie emozioni, cercando per la prima volta di “contenerle” in un linguaggio che penso possa arrivare a tutti con più facilità“.

L’artista evidenzia che il brano “parla dell’amore in tutte le sue forme, nel mio caso, del rapporto con la mia fidanzata, che per me è la cosa più importante. In questo momento così duro ho capito di avere bisogno solo ed unicamente di dare e ricevere amore“.

Ciao sono Vale conclude: “Penso sia un messaggio molto bello e sincero, spero possa arrivare nel cuore di tutte le persone, anche quelle che magari non credono nell’amore, hanno avuto tante delusioni o si sono chiusi in loro stessi, l’amore è la cosa più importante, qualsiasi tipo d’amore, ti aiuta a respirare quando tutto il resto intorno ti soffoca“.

Tutto ciò che Vuoi segna l’inizio del percorso musicale che porterà all’uscita del nuovo album di Ciao sono Vale, dopo SOS. Attualmente, infatti, l’artista sta lavorando al prossimo disco di inediti con il produttore Diego Calvetti.