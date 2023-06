Chiara Grispo è fuori con l’EP “XOXO”, il racconto dei baci e degli abbracci che hanno fatto male e di quelli che riempiono la vita

È tornata Chiara Grispo, giovane cantautrice lanciata nel 2016 da Amici di Maria De Filippi, con un EP intitolato XOXO fuori per MilleCFA con distribuzione Artist First.

Dopo l’EP di debutto pubblicato nel 2016, anno che l’ha vista anche doppiare il personaggi di Vaiana (Moana) nel film Disney Oceania, negli anni successivi ha lanciato i singoli Since you left me (2018), anche in duetto con il cantante polacco Michał Szczygieł, e Wrong or Right (2020).

Gli ultimi singoli vengono lanciati nel 2022 e sono Come Cenere, Richman e Cassiopea.

XOXO è un EP di 7 tracce, ognuna delle quali ha molteplici influenze ed è stata scritta in diverse fasi di questo ultimo anno. Per Chiara il disco è “un saluto a me stessa, al passato, al mio nuovo presente e a chi ascolterà la mia nuova musica.

XOXO, letteralmente ‘baci e abbracci’: il mio nuovo progetto racconta tutti quei baci e quegli abbracci che mi hanno fatto male e che ho smesso di dare e allo stesso tempo tutti quelli che invece mi riempiono ancora di amore, ora e nel futuro”.

Andiamo a scoprire insieme le 7 canzoni contenute nel disco di Chiara Grispo.

CHIARA GRISPO I BRANI DI XOXO

COME CENERE

È una ballad intima e calda che parla di un nuovo inizio, di una rinascita più forte e consapevole della propria forza. Il brano è un concentrato di puro pop malinconico con interventi club elettronici e martellanti, sul quale si intrecciano la voce e le melodie vocali.

RICHMAN

Una dichiarazione di indipendenza leggera e ironica, una canzone allegra, da canticchiare e ballare a tutto volume ‘finché il vicino non si mette a gridare’. Il sound, incentrato su un insistente riff di basso e una batteria disco/funk, evoca l’estate, facendone un brano pop fresco e accattivante.

OCCHI NERI

La focus track dell’album ed ha rappresentato per Chiara una vera e propria sfida a livello vocale. Ma questo è stato anche un modo per scoprire la bellezza della sperimentazione, in ogni sua sfaccettatura.

CARTIER

Racconta le sensazioni e le emozioni della cantautrice dopo aver abbandonato una relazione tossica. È un mix di suoni e melodie di cui la giovane cantautrice si sente molto orgogliosa.

CASSIOPEA

È una canzone sul riscatto e sul lottare per ciò che si vuole davvero. Come Chiara Grispo stessa ci racconta: “lottare fino a brillare come una costellazione, questa è la storia di una cantante durante gli ultimi anni, una rosa in mezzo alle spine”.

UNA PARTE DI ME

Il suo beat è reggaeton ed il sound è molto estivo ma il testo parla di una persona che non c’è più. “Muore solo ciò che si dimentica” e questo è un brano creato dall’artista per non dimenticare.

VOLO 406

Un pezzo nato dentro a un aereo che parla di una relazione a distanza: “non è stato difficile scriverlo, le sensazioni che provi a lasciare una parte della tua vita quando si chiudono le porte sono molto forti, per questo ho deciso di scriverci una canzone”.