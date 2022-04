Chiara Grispo: è uscito Richman, il suo nuovo singolo “estivo” (audio e testo)

Chiara Grispo è tornata con un nuovo singolo. Dopo aver pubblicato Come cenere (pubblicato per MilleCFA/Artist First) primo singolo del nuovo progetto discografico, l’artista ha rilasciato venerdì 15 aprile Richman, un nuovo inedito prodotto da AJ e Marvely.

Il nuovo pezzo di Chiara Grispo è una dichiarazione di indipendenza leggera e ironica, una canzone allegra, da canticchiare e ballare a tutto volume. Per questo brano l’artista ha scelto di sperimentare con il funky: il brano ha un piglio estivo, divertente e spensierato, e particolarmente radiofonico.

Qui sotto potete recuperare il video ufficiale e il testo di Richman di Chiara Grispo. Cliccando qui potete vedere il video della canzone.

Testo Richman Chiara Grispo

Richamn, io sono già Richman

non prenderti male a stare con me

il gioco del business è pieno di bisce

non cercherò un richman che mi renda triste

E non mi va più via

più via

non so più cosa provo ti odio, ti ammo alla follia

for real

e non esco dal tunnel di te

scopri le tue carte sui dime faccio all in

tu cercavi una queen ma

Io non sposerò un Richman, io sono già Richman

non prenderti male a stare con me

Il gioco del business è pieno di bisce

Non cercherò un richman che mi renda triste

ma dimmi che

non ti manca ballare

finchè il vicino non si mette a gridare

che serve un letto?

facciamolo sulle scale

quei poveri Richman ma che vita triste

me ne vado via

se mi guardi in faccia poi mi nascondo un po’ come Sia

cosa vuoi che sia?

scopri le tue carte, un settebello finchè diventa un due di picche ma

Io non sposerò un richman, io sono già richman

non prenderti male a stare con me

il gioco del business è pieno di bisce

non cercherò un richman che mi renda triste

ma dimmi che

ma dimmi che

non ti manca ballare

finchè il vicino non si mette a gridare

che serve un letto?

facciamolo sulle scale

quei poveri richman ma che vita triste

e dimmi che

non ti manca ballare

mentre la polizia ci chiude il locale

ci viene così bene prenderci male

sei un povero Richamn

ma che vita triste!