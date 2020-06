Sarà disponibile dal 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di Chiara Galiazzo Non avevano ragione i Maya (Sony Music).

Il brano, che porta la firma di Dario Faini e Alessandro Raina, farà parte del nuovo album di inediti di Chiara intitolato Bonsai (come fare le cose grandi in piccolo) (Qui il nostro articolo con tutti gli autori) che sarà pubblicato il 3 luglio.

Chiara Galiazzo ha svelato l’uscita del nuovo singolo con un lungo post sui social:

“Secondo un profezia attribuita ai Maya, il 21 Dicembre del 2012 al mondo sarebbe successo qualcosa di epocale: per gli ottimisti, saremmo entrati in una nuova era di trasformazione spirituale, per i pessimisti era la data della fine del mondo.

Mi è capitato spesso di dar retta a pessimisti o ottimisti in questi anni, e mi rendo conto che spesso consideriamo quel disattendere ciò che gli altri avevano ipotizzato per noi un po’ come una piccola soddisfazione personale.

Questo per me rappresenta questa canzone, è un po’ quel sospiro di sollievo che si fa quando il peggio è passato e si è sopravvissuti alla tempesta, è il momento in cui si torna a casa, stanchi ma felici, dopo un lungo viaggio.”