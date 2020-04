Chef Joe: un episodio di vita a Brasilia nel nuovo singolo “Leblon”

E’ uscito Leblon, il nuovo singolo del rapper romano Chef Joe conosciuto anche come J-Joe.

Leblon è stata scritta dallo stesso Chef Joe e vede la produzione di Wokem Bemo. Si caratterizza per sonorità trap in cui si può avvertire un sentimento di tristezza tipico della musica brasiliana. Il testo narra la storia dell’artista e quella di Leonardo, il suo vicino di casa a Brasilia. Il tema principale è il raggiungimento del sogno incarnato dal quartiere Leblon di Rio de Janeiro, la Hollywood brasiliana. Un sogno condiviso dai due amici con una cultura e una storia molte diverse fra loro.

“La prima strofa del brano è un racconto della vita del mio vicino di casa, Leonardo, nel quartiere Asa Norte di Brasilia, nel primo anno che ho passato nel paese. Nel palazzo venivano affittate tutte “Kitinete” di 20 metri quadri in cui i muri si sgretolavano appena mettevi un chiodo e con pareti abbastanza fini da annullare la privacy di ogni appartamento. La seconda strofa si colloca come risposta a una conversazione in cui nella prima strofa Leonardo racconta la sua storia. Dunque, ho risposto raccontando il mio percorso, che ha come punto in comune con il suo il desiderio di sognare Leblon, dunque una tranquillità di vita e benessere. Sempre nella seconda strofa c’è tutta una parte che rappresenta le mie preoccupazioni. Questo punto della strofa è l’esatto limbo fra dover ringraziare per quello che si ha e il diritto di cercare di migliorare in ogni caso la propria condizione.”

CHEF JOE

Chef Joe è musicalmente attivo dal 2008, quando si fa notare sia nelle gare di freestyle e nelle jam.

Il suo esordio discografico risale al 2010 quando viene pubblicato per Honiro Label Alzati e Cammina che contiene i fortunati singoli Nella Mia Città, Io Giro (con Gemitaiz), Dipende da come lo fai (con Madman e Tempoxso).

Nel 2012 pubblica Me Fotte 0 Mixtape vol.1 esclusivamente in copia fisica, progetto in cui emerge tutto il disamore maturato verso il rap game e poi si trasferisce in Brasile.

Una volta tornato in Italia, fra il 2018 e il 2019 pubblica Alzati e Cammina (Chef Edition) contenente due tracce inedite in esclusiva su Spotify. Vengono pubblicati inoltre i singoli Gringo e Faccio Goal, brani che anticipano il secondo album in studio Jesus Te Ama previsto entro la fine del 2020.

Foto di Chloe Merid