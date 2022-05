Charles Muda, sogni e rimpianti nel nuovo singolo Parlare

Parlare è il nuovo singolo conscious per Charles Muda, al secolo Carlo Barboni, rapper romano classe ’98, tra le proposte urban più originali del panorama nazionale.

Prodotto dallo stesso autore in collaborazione con Lorenzo Minozzi e Davide Grazioli, e distribuito da The Orchard, il nuovo brano disponibile dal 6 Aprile su tutte le piattaforme digitali, è il tentativo del rapper di aprire una finestra sulla sua emotività, attraverso il racconto di una conversazione intima con la propria ragazza in un momento di crisi.

charles muda “parlare”

Reduce da due singoli pubblicati in questo inizio anno Luna e Sole e Non Era Vero, il Giovane Carlo, questo il significato del suo nome in indonesiano, con questa nuova pubblicazione riavvolge il nastro della propria vita evidenziando i sogno ancora da realizzare e gli errori commessi lungo la strada.

Un beat caldo ed essenziale composto da un piano suonato su un registro medio-alto e una ritmica incalzante ma mai invadente accompagna il flusso di parole tra parlato e cantato in cui strofa e ritornello si confondono rendendo a pieno la sensazione del flusso di parole. Un brano denso di speranza e amarezza che si muove tra la potenza e la dolcezza dei sentimenti trasmessi.

Queste le parole di Charles Muda sul brano:

Parlare è una conversazione fatta con qualcuno di molto intimo in un posto familiare e per me rappresenta la calma dopo la tempesta: la voglia di ricostruire qualcosa di solido quando tutto sembra cascare a pezzi.

Troppe volte ci sono state situazioni in cui le persone hanno dato una lettura su di me che penso sia sbagliata. Parlare è il mio paracadute per atterrare su questi giudizi senza farmi troppo male.

Mi ricorda che piacere a tutti è impossibile e che il migliore dei modi per non sentirne il peso è lasciarli appunto parlare.

conosciamo meglio l’artista

Nato a Roma da una famiglia di artisti, Charles Muda inizia fin da giovanissimo a rappare tra gare di freestyle e scritte sui muri. Terminato il liceo si dedica a tempo pieno alla musica. Nel 2020 esce il suo primo lavoro discografico, Pop Art, un concept ep in cui l’artista racconta sè stesso e la sua visione del mondo, riportando sotto una chiave attuale lo storico movimento artistico.

Già dal primo lavoro si nota la caratteristica vivacità e forza comunicativa di Muda espressa a trecentosessanta gradi attraverso la forza delle imagini e i video per un’esperienza totalizzante.

Foto di Chiara Yan