Charles Muda: i ritmi frenetici del caos di Roma nel singolo “Io Corro”

E’ uscito il 30 giugno Io Corro, il nuovo singolo dell’artista Charles Muda, che nei giorni scorsi ha pubblicato l’Ep d’esordio Pop Art.

Un artista musicalmente originale che ha scelto di creare un mood urban pop, caratterizzato però da chitarre distorte e linee di batterie che a volte ricordano il punk pop degli anni 2000.

Io Corro è un brano scandito dai ritmi frenetici del caos di Roma. Un pop contaminato, nel quale si possono riconoscere influenze pop e punk.

“Io l’amavo e l’ho barattata con una partita. Certo, questo non significa niente per te. Perché di chi ti è mai importato? Basta vincere! Vincere, dicevi, è la sola cosa che importa. Ma tu non sai che significa vincere, perché sei morto dentro. Non puoi vivere se non uccidi tutto ciò che ti sta intorno.”