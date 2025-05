Cesare Cremonini porta “Nonostante Tutto” nei club di tutto il mondo con “WHAT THE FUCK IS GOING ON?!”

Pubblicato da ormai tre settimane e ancora ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, Nonostante Tutto – il nuovo singolo di Cesare Cremonini in collaborazione con Elisa – diventa ora una hit internazionale con il progetto WHAT THE FUCK IS GOING ON?! (Mondo Groove, sublabel di Cinedelic Records, su licenza di Universal Music Italia), che coinvolge tre grandi nomi del clubbing mondiale: Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler.

In uscita il 20 giugno, in vinile, grazie alla straordinaria e inedita collaborazione tra Cesare Cremonini e l’universo underground, da sempre molto apprezzato dall’artista bolognese, il progetto sarà disponibile anche in digitale, dove i remix di Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler saranno disponibili rispettivamente a partire da venerdì 9 maggio, venerdì 23 maggio e venerdì 6 giugno.

CESARE CREMONINI, LA COLLABORAZIONE CON JOSEPH CAPRIATI

“Conosco Cesare da alcuni anni grazie a un amico comune, Valentino Rossi, che ci ha presentati in diverse occasioni”, ha raccontato Joseph Capriati, uno degli headliner più richiesti della scena house e techno mondiale con quasi 20 anni di carriera.

Poi, ha aggiunto: “Ho sempre nutrito grande stima nei suoi confronti, sia come artista sia per la sua passione sincera per la musica house e techno. Sapevo che era un grande amante del clubbing, vicino al mio universo musicale e non solo”.

La proposta di una possibile collaborazione l’ha dunque immediatamente incuriosito: “Non avevo mai pensato di fare un remix di un pezzo di musica pop italiana, ma c’è stato qualcosa dentro di me che mi ha spinto a provare, senza sapere se sarei riuscito a reinterpretarlo, visto che è molto diverso da ciò che faccio di solito”.

Ed ecco che “mi sono state inviate le tracce originali del brano. Scomponendo i vari elementi e trovando la giusta chiave melodica, sono riuscito a entrare nel progetto con la mia visione”.

Il risultato? “Un brano che considero speciale”. Perché? “Ho rielaborato la parte vocale per trasmettere un messaggio personale, lasciando un’impronta artistica su una canzone già di grande successo e in vetta alle classifiche italiane. Appena ho ascoltato i primi risultati, ho capito che c’era qualcosa di autentico e potente.

So che questa uscita potrebbe sorprendere alcuni dei miei ascoltatori più legati alla scena techno e house, ma spero che ne colgano il messaggio. All’estero è comune vedere collaborazioni tra mondi musicali differenti. In Italia, invece, c’è ancora margine per aprirsi a questo tipo di sperimentazioni.

Appena ho suonato la demo, che ancora non era completata, a Barcellona, in quella sala leggendaria che è Nitsa, la reazione del pubblico è stata incredibile. Molti non conoscevano la canzone originale e proprio questo è il bello: suonare all’estero mi ha fatto pensare che una voce italiana, remixata da un DJ e produttore techno e house, possa viaggiare per il mondo. Penso che sia un’opportunità straordinaria per portare la nostra musica in giro per il mondo, in una chiave elettronica”.

Joseph ha infine parlato dell’incontro con Cremonini e dall’amicizia che ne è scaturita: “Io e Cesare ci conoscevamo già da un po’, ma non avevamo mai creato quel legame che si è sviluppato quando sono andato in studio da lui a Bologna. Penso che sia davvero nato qualcosa di speciale, in nome della musica.

C’è stato un enorme rispetto reciproco e, quando sono arrivato da lui, mi ha veramente aperto il cuore percepire questa vibrazione da parte di un artista del suo calibro. Mi sono sentito più che a casa e sono davvero felice di questo progetto”.

CESARE CREMONINI, “WHAT THE FUCK IS GOING ON?!”: DA INDIRA PAGANOTTO A SETH TROXLER

Oltre a Joseph Capriati, il progetto WHAT THE FUCK IS GOING ON?! coinvolge anche Seth Troxler, che si è affermato come uno dei DJ più importanti al mondo, e Indira Paganotto, che – negli ultimi 13 anni – ha rivoluzionato l’industria della musica dance, diventando la forza trainante di un nuovo sound, la psy-techno:

“Far parte di questo progetto mi rende immensamente felice – ha dichiarato Indira – Essendo anche in parte italiana, ho sempre seguito con grande ammirazione l’arte musicale di Cesare Cremonini ed Elisa. Per me è un onore contribuire a qualcosa che si ispira a una scena musicale così ricca e significativa”.

Foto di copertina a cura di Erika Serio