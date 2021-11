Cesare Cremonini annuncia finalmente nuova musica... fuori dall'1 dicembre

I biglietti per l'evento live dell'estate 2022 saranno in vendita dal 19 novembre alle 15:30.

Nel corso dell'intervista abbiamo parlato con gIANMARIA dei suoi esordi, del suo singolo ma anche di argomenti molto importanti come gli attacchi di panico.

La band sul palco dello show ha voluto ricordare le vittorie italiane del 2021 ma anche la sconfitta per quel che riguarda i diritti civili.

Le modifiche vanno a influire in maniera importante sul sistema di votazione.

Singoli sbagliati, artisti rivelazioni in un talent e un "overdose" di singoli nell'altro.

In arrivo questo mese anche progetti celebrativi per Tiziano Ferro e Caterina Caselli .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.