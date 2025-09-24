Cesare Cremonini torna in radio con “Alaska Baby” e il suo caleidoscopio di suoni

Cesare Cremonini: significato del testo del nuovo singolo Alaska Baby.

A un anno esatto dall’uscita di Ora che non ho più te – ancora ai vertici delle classifiche con oltre 400.000 copie vendute, 100 milioni di stream totali e 50 milioni di visualizzazioni – Cesare Cremonini torna in radio con Alaska Baby, il brano che apre l’omonimo album, certificato disco di platino, al cui interno troviamo i singoli San Luca con Luca Carboni e Nonostante Tutto con Elisa (disco d’oro).

CESARE CREMONINI, “ALASKA BABY”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Accompagnato da un video, che ripercorre il tour Cremonini Live ’25, Alaska Baby vede Cesare Cremonini spingersi oltre i propri confini artistici, continuando a sperimentare e confermandosi uno degli artisti più versatili del panorama musicale italiano.

Di fatto, il brano è un caleidoscopio di suoni e generi musicali che si fondono tra loro, mentre il cantautore narra di un amore inaspettato e totalizzante che, come la luce dell’Alaska, non finirà.

Ed è così che, partito con l’idea di perdersi nel mondo, alla fine del viaggio l'”Alaska Boy” ritrova non solo se stesso ma anche l’amore, che diventa il vero punto di approdo del suo viaggio:

“Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby“.

TESTO DEL BRANO

Mentre noi dormiamo, che ore sono ad Hong Kong?

Me ne voglio andare a perdermi nel mondo

Route 66 fra le tue gambe

WikiLeaks, barone rampante

A Cap d’Antibes, Dio non è più grande

Miami Beach, è bastato un istante

Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby

Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska, baby

E vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua (è solo tua)

La mia anima (la mia anima)

Come la luce dell’Alaska, baby

Non finirà, non finirà

Sono nel deserto su una Dodge Durango

Circolo Polare per l’ultimo tango

In overdose di tequila col sale

City hardcore, l’amore è un rottweiler

New York, New York, non è la Trump Tower

Mi sento Johnny Cash prima di trovare June Carter

Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby

Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska, baby

E vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua (è solo tua)

La mia anima (la mia anima)

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Non finirà, non finirà

Perché vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

Perché vorrei farti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua la mia anima

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Uh-uh

Come la luce dell’Alaska, baby

CESARE CREMONINI, “CREMONINI LIVE26”: LE DATE DEL TOUR

Dopo aver conquistato gli stadi italiani con oltre 600.000 biglietti venduti, nel 2026 Cesare Cremonini calcherà alcuni dei più importanti palchi italiani: da quello del Circo Massimo di Roma a quello dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, passando per l’Ippodromo SNAI La Maura e la Visarno Arena.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate: