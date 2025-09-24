Cesare Cremonini torna in radio con “Alaska Baby” e il suo caleidoscopio di suoni

Cesare Cremonini: significato del testo del nuovo singolo Alaska Baby.
A un anno esatto dall’uscita di Ora che non ho più te – ancora ai vertici delle classifiche con oltre 400.000 copie vendute, 100 milioni di stream totali e 50 milioni di visualizzazioni – Cesare Cremonini torna in radio con Alaska Baby, il brano che apre l’omonimo album, certificato disco di platino, al cui interno troviamo i singoli San Luca con Luca Carboni e Nonostante Tutto con Elisa (disco d’oro).
CESARE CREMONINI, “ALASKA BABY”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Accompagnato da un video, che ripercorre il tour Cremonini Live ’25, Alaska Baby vede Cesare Cremonini spingersi oltre i propri confini artistici, continuando a sperimentare e confermandosi uno degli artisti più versatili del panorama musicale italiano.
Di fatto, il brano è un caleidoscopio di suoni e generi musicali che si fondono tra loro, mentre il cantautore narra di un amore inaspettato e totalizzante che, come la luce dell’Alaska, non finirà.
Ed è così che, partito con l’idea di perdersi nel mondo, alla fine del viaggio l'”Alaska Boy” ritrova non solo se stesso ma anche l’amore, che diventa il vero punto di approdo del suo viaggio:
“Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby“.
TESTO DEL BRANO
Mentre noi dormiamo, che ore sono ad Hong Kong?
Me ne voglio andare a perdermi nel mondo
Route 66 fra le tue gambe
WikiLeaks, barone rampante
A Cap d’Antibes, Dio non è più grande
Miami Beach, è bastato un istante
Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby
Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska, baby
E vorrei addormentarmi così
Sulla pelle tua, senza gravità
E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei
È solo tua (è solo tua)
La mia anima (la mia anima)
Come la luce dell’Alaska, baby
Non finirà, non finirà
Sono nel deserto su una Dodge Durango
Circolo Polare per l’ultimo tango
In overdose di tequila col sale
City hardcore, l’amore è un rottweiler
New York, New York, non è la Trump Tower
Mi sento Johnny Cash prima di trovare June Carter
Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby
Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska, baby
E vorrei addormentarmi così
Sulla pelle tua, senza gravità
E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei
È solo tua (è solo tua)
La mia anima (la mia anima)
Come la luce dell’Alaska, baby
Come la luce dell’Alaska, baby
Come la luce dell’Alaska, baby
Non finirà, non finirà
Perché vorrei addormentarmi così
Sulla pelle tua, senza gravità
Perché vorrei farti entrare in tutti i pensieri miei
È solo tua la mia anima
Come la luce dell’Alaska, baby
Come la luce dell’Alaska, baby
Come la luce dell’Alaska, baby
Uh-uh
Come la luce dell’Alaska, baby
CESARE CREMONINI, “CREMONINI LIVE26”: LE DATE DEL TOUR
Dopo aver conquistato gli stadi italiani con oltre 600.000 biglietti venduti, nel 2026 Cesare Cremonini calcherà alcuni dei più importanti palchi italiani: da quello del Circo Massimo di Roma a quello dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, passando per l’Ippodromo SNAI La Maura e la Visarno Arena.
Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate:
- 6 Giugno – ROMA, Circo Massimo
- 10 Giugno – MILANO, Ippodromo SNAI La Maura
- 13 Giugno – IMOLA, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
- 17 Giugno – FIRENZE, Visarno Arena