Ultimo appuntamento del 2019 con le Certificazioni FIMI. Dopo “l’abbuffata” della scorsa settimana questa volta la musica italiana porta a casa pochi riconoscimenti al contrario di quella internazionale. Tra questi certificazioni per Fabri Fibra, Fred De Palma, Tiziano Ferro e ben tre per tha Supreme.

Andiamo subito a conoscere le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Traguardo del nono disco di platino, oltre 450.000 unità, per Faded di Alan Walker (2015). Sei dischi di platino a Photograph di Ed Sheeran anch’esso del 2015.

Sweet Child o’mine dei Guns’N’Roses (1991) arriva al terzo platino mentre è doppio platino Don’t call me up di Mabel.

Passiamo alle certificazioni platino per le oltre 50.000 unità.

Con il Natale raggiunge questo traguardo il gioiello Happy Xmas (War is over) di John Lennon.

Platino anche Would I lie to You di David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis (2016), Shaky Shaky di Daddy Yankee, Hallelujah nella versione dei Pentatronix, Bad and boujee di Migos feat. Lil Uzi Vert, When the Party’s over di Billie Eilish e Rescue me degli OneRepublic.

Disco d’oro (oltre 25.000 unità) per Johnny B. Goode di Chuck Berry del lontano 1958, Yo x ti, tu x mi di Rosalia & Ozuna, Love Will Tear Us Apart di Joe Division (1994), Love someone di Lukas Graham (2018), Genius di LSD feat. Sia, Diplo & Labirinth.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per le oltre 25.000 unità a Everyday Life, nuovo disco dei Coldplay. È oro anche The Koln Concert 24 gennaio 1975 di Keith Jarret, album uscito per l’appunto, nel lontano 1975.

