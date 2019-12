Certificazioni Fimi da gennaio cambiano le soglie oro e platino per i singoli

Con il nuovo anno sono in arrivo importanti novità sul fronte delle Certificazioni FIMI.

La prima riguarda le compilation musicali le cui vendite, sino ad oggi, venivano conteggiate in una classifica a parte.

Dall’inizio di gennaio, ovvero dalla week 01/2020, viste le mutate condizioni di mercato le vendite delle Compilation saranno conteggiate all’interno della chart Album, pertanto non verrà più prodotta la classifica ad esse fin qua dedicata.

Certificazioni FIMI nuove soglie per i singoli

L’altra grande novità invece riguarda le soglie per le certificazioni oro e platino dei singoli. Con un mercato in continua evoluzione e, soprattutto, con l’ormai predominio consolidato dello streaming, le soglie per il disco d’oro e per il disco di platino saranno alzate.

Le soglie attuali, disco d’oro a 25.000 copie e disco di platino a 50.000 copie, saranno portate rispettivamente a 35.000 copie per l’oro e 70.000 per il platino.

Di conseguenza cambieranno anche il doppio platino (140.000), triplo platino (210.000) e via dicendo fino al disco di diamante che arriverà al raggiungimento delle 700.000 unità.

Rimarranno invariate le soglie per gli album: 25.000 per l’oro e 50.000 per il platino.