Certificazioni FIMI 7: il quinto Sanremo di Amadeus batte il quarto… oltre 300.000 copie al debutto

Certificazioni FIMI settimana 7 2024.

Arrivano le prime certificazioni per ben sei dei trenta brani in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, ovvero: “Tuta Gold” di Mahmood, “I P’ Me, Tu P’ Te” di Geolier, “Sinceramente” di Annalisa, “La Noia” di Angelina Mango, “Tu No” di Irama e “Casa Mia” di Ghali.

Il quinto e ultimo Festival di Amadeus batte così quello dello scorso anno, quando i brani in gara che conquistarono il disco d’oro furono soltanto quattro: “Cenere” di Lazza, “Due Vite” di Marco Mengoni, “Supereroi” di Mr.Rain e “Il Bene Nel Male” di Madame.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

“Don’t Look Back in Anger“, brano degli Oasis pubblicato nel 1996, ottiene il doppio disco di platino, così come “(It Goes Like) NaNaNa” di Peggy Gou.

Il disco di platino, invece, lo conquistano: “The Less I Know The Better” di Tame Impala, “No Role Modelz” di J.Cole e “505” degli Arctic Monkeys.

Arrivano, infine, al disco d’oro: “Murder On The Dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor, “Tell Me Why” dei Supermode, “Chan Chan” dei Buena Vista Social Club, “Or Nah” di Ty Dolla $ign feat Wiz Khalifa e Dj Mustard, “My Name Is” di Eminem, “Teenagers” dei My Chemical Romance, “Shout” dei Tears For Fears e “Murder In My Mind” di Kordhell.