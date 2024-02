Sanremo 2024, Ghali: “Stiamo sperimentando gli effetti collaterali dei social”

A poche ore dal suo debutto a Sanremo 2024 con “Casa Mia” (Warner Music Italy / Sto Records) abbiamo incontrato Ghali, che ci ha parlato del brano in gara al Festival e di Casa Ghali, uno spazio inclusivo che interpreta il concetto di casa come rifugio emotivo in cui trovare conforto e autenticità.

Ma non è tutto! Durante la nostra chiacchierata Ghali ha infatti voluto ribadire l’importanza di stare a contatto con la natura, per poi fare una piccola riflessione sull’attuale utilizzo dei social, di cui stiamo sempre di più sperimentando gli effetti collaterali.

GHALI: da sanremo 2024 CON “CASA MIA” al forum di assago

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston, il prossimo 29 ottobre Ghali tornerà – per la seconda volta – al Mediolanum Forum di Assago per un concerto-evento unico e imperdibile.

Nel mentre, venerdì 9 febbraio, in occasione della serata dedicata alle cover, Ghali salirà sul palco del Festival di Sanremo 2024 insieme al musicista e producer tunisino Ratchopper, con il quale proporrà un medley dal titolo “Italiano Vero“.

“casa mia”, VIDEOINTERVISTA A ghali