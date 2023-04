Svelato il mistero dei due romantici occhi giganti in giro per Milano... annunciano il video del nuovo singolo dei Cassandra!

La scorsa settimane due occhi giganti sono stati avvistati spesso in giro per Milano e sono stati fotografati dagli increduli passanti. In realtà si trattava della romantica e suggestiva campagna di lancio del video del nuovo singolo dei Cassandra, band già vista a X Factor, che ritornano con il singolo Ad occhi chiusi.

Al parco, sul tram, tra le vie del centro due persone con in testa un grosso occhio azzurro hanno attirato l’attenzione dei milanesi che si sono ritrovati davanti a queste singolari figure che, tra una camminata e l’altra, hanno anche danzato in un romantico passo a due.

Per i Cassandra Ad occhi chiusi è un brano speciale, una canzone che, quando l’ascolti, è come passeggiare in un immaginario tratto da un film di Fellini ma anche del visionario David Lynch, dove come in Twin Peaks, quello che guardi non è sempre quello che vedi (“I gufi non sono quello che sembrano…“).

Per questa loro visione i Cassandra hanno voluto tentare l’esperimento con questo presupposto: Due innamorati camminano tra la folla che riempie Milano in una giornata di sole, cos’hanno di strano? Nulla, a meno che non indossino una maschera a testa a forma di gigantesco occhio. E come reagirà la gente che gli passa accanto?

Lo hanno scoperto ed è stato illuminante: tutti coloro che si sono avvicinati, compresi bambini, blogger dal ricco profilo o musicisti di strada, hanno dimostrato che la curiosità resiste, che la fantasia vince sempre e che i sogni sono lì, alla portata di tutti anche senza tenere gli occhi chiusi.

E allora alle volte basta solo un po’ di coraggio, del materiale di riciclo e la voglia di mettersi in gioco per capire che parcheggiata sotto casa c’è un’astronave che porterà due persone sulla luna a far l’amore a gravità zero.

“È stato bello, e ringraziamo tutti quelli che hanno ci hanno spalleggiato in questa corsa lungo le rotaie; condividendo, fotografando, filmando e postando” dichiarano i Cassandra.

Questa campagna lancia il video Lyric ufficiale di Ad occhi chiusi dei Cassandra realizzato da Blanket Studio.