Carmen ha pubblicato il nuovo singolo Futtitinne per Ballandi Music, con distribuzione di Sony Music Entertainment Italy, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre.

Il brano è stato scritto da Carmen Ferreri e Stefano De Donato, che ne ha curato anche la produzione artistica.

Carmen Ferreri, il significato di Futtitinne

Il brano prende spunto da un’espressione tipica della Sicilia per rispondere a chi giudica senza conoscere e invita a liberarsi dal peso delle aspettative altrui per scegliere la propria strada.

Futtitinne è un brano pop dal ritmo incalzante, cantato in siciliano. La scelta del siciliano rafforza l’espressività del brano e trasforma il dialetto in uno strumento di affermazione personale, capace di parlare anche a chi non proviene dall’isola.

Carmen racconta: “Futtitinne parte da un’espressione siciliana e diventa una presa di posizione personale. Per me significa smettere di vivere sotto il peso del giudizio, delle aspettative e di chi pretende di sapere cosa sia giusto per me.”

L’artista aggiunge: “Non è una fuga dalle proprie responsabilità, ma il rifiuto di vivere una vita scritta dagli altri. È il momento in cui scegli di non dover più dimostrare niente a chi non ti ha mai davvero ascoltato”.

Il messaggio non è quindi un invito a ignorare tutto ciò che ci circonda, ma a non lasciare che siano gli altri a decidere quali scelte siano giuste per la propria vita.

Crediti del brano ▸ Titolo · Futtitinne

· Futtitinne ▸ Artista · Carmen

· Carmen ▸ Testo · Carmen Ferreri

· Carmen Ferreri ▸ Composizione · Stefano De Donato

· Stefano De Donato ▸ Produzione · Stefano De Donato

· Stefano De Donato ▸ Etichetta · Ballandi Music

· Ballandi Music ▸ Distribuzione · Sony Music Entertainment Italy

· Sony Music Entertainment Italy ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Chi è Carmen Ferreri

Carmen Ferreri è una cantautrice e attrice siciliana nata a Trapani nel 1999. Ha debuttato nel 2015 con il duo Le Kalica, con cui ha vinto Area Sanremo. Nel 2017 è tornata da solista: con Terra si è aggiudicata il Premio Lelio Luttazzi nella categoria cantautori e si è esibita su Rai 1.

Nello stesso anno è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il secondo posto dietro a Irama, e ha raggiunto la top 10 dei singoli più venduti in Italia con l’inedito La complicità. Nel 2018 ha pubblicato l’album La complicità e nel 2019 Più forti del ricordo, realizzati insieme ad autori come Giovanni Caccamo, Giordana Angi, Virginio e Niccolò Verrienti.

Dal 2020 ha pubblicato i singoli Cefalù, Lacrime di Carbone, Galileo e Ninna Nanna, prodotti da Giulio Nenna e Andrea “DB” Debernardi, prima di avviare la collaborazione artistica con Stefano De Donato, fondatore dei Dirotta su Cuba e vincitore del Global Award.