Carmen Ferreri pubblica il nuovo singolo in siciliano Futtitinne, un invito all’autodeterminazione
La cantautrice siciliana torna con un brano pop che trasforma un'espressione dialettale in un messaggio di libertà.
di Chiara Tebaldini ·
Carmen ha pubblicato il nuovo singolo Futtitinne per Ballandi Music, con distribuzione di Sony Music Entertainment Italy, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre.
Il brano è stato scritto da Carmen Ferreri e Stefano De Donato, che ne ha curato anche la produzione artistica.
Carmen Ferreri, il significato di Futtitinne
Il brano prende spunto da un’espressione tipica della Sicilia per rispondere a chi giudica senza conoscere e invita a liberarsi dal peso delle aspettative altrui per scegliere la propria strada.
Futtitinne è un brano pop dal ritmo incalzante, cantato in siciliano. La scelta del siciliano rafforza l’espressività del brano e trasforma il dialetto in uno strumento di affermazione personale, capace di parlare anche a chi non proviene dall’isola.
Carmen racconta: “Futtitinne parte da un’espressione siciliana e diventa una presa di posizione personale. Per me significa smettere di vivere sotto il peso del giudizio, delle aspettative e di chi pretende di sapere cosa sia giusto per me.”
L’artista aggiunge: “Non è una fuga dalle proprie responsabilità, ma il rifiuto di vivere una vita scritta dagli altri. È il momento in cui scegli di non dover più dimostrare niente a chi non ti ha mai davvero ascoltato”.
Il messaggio non è quindi un invito a ignorare tutto ciò che ci circonda, ma a non lasciare che siano gli altri a decidere quali scelte siano giuste per la propria vita.
Chi è Carmen Ferreri
Carmen Ferreri è una cantautrice e attrice siciliana nata a Trapani nel 1999. Ha debuttato nel 2015 con il duo Le Kalica, con cui ha vinto Area Sanremo. Nel 2017 è tornata da solista: con Terra si è aggiudicata il Premio Lelio Luttazzi nella categoria cantautori e si è esibita su Rai 1.
Nello stesso anno è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il secondo posto dietro a Irama, e ha raggiunto la top 10 dei singoli più venduti in Italia con l’inedito La complicità. Nel 2018 ha pubblicato l’album La complicità e nel 2019 Più forti del ricordo, realizzati insieme ad autori come Giovanni Caccamo, Giordana Angi, Virginio e Niccolò Verrienti.
Dal 2020 ha pubblicato i singoli Cefalù, Lacrime di Carbone, Galileo e Ninna Nanna, prodotti da Giulio Nenna e Andrea “DB” Debernardi, prima di avviare la collaborazione artistica con Stefano De Donato, fondatore dei Dirotta su Cuba e vincitore del Global Award.
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