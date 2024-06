Nuovo progetto discografico per Carmen Ferreri che lancia “Tutte le volte”

Torna Carmen Ferreri, in arte Carmen, cantante che il grande pubblico ha conosciuto nel corso dell’edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Irama e in cui la ragazza si classificò seconda. Il singolo per l’estate 2024 si intitola Tutte le volte.

Fuori da venerdì 21 giugno su etichetta Beat Sound e con distribuzione Ada Music Italy, Tutte le volte è stato prodotto da Renato D’Amico che lo ha scritto con Chiara Pizzi, B-Croma, Carmen e Arashi.

Carmen Ferreri descrive questo brano come un viaggio intimo attraverso le sfide e i trionfi dell’amore, un inno alla resilienza e alla complessità delle relazioni umane, un racconto sincero e appassionato che cattura l’essenza stessa dell’amore.

Questo brano rappresenta il primo singolo del nuovo progetto discografico della ragazza, progetto che vedrà diverse nuove uscite nel corso dell’anno.