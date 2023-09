Carlo Corallo si sfoga in musica con “Un medico mi ha fatto ammalare”

Carlo Corallo, rapper cantautore, torna con il nuovo singolo “Un medico mi ha fatto ammalare” con lo speciale featuring di Dutch Nazari.

Il brano rappresenta lo sfogo per una storia d’amore finita.

Melodia e barre ricche di parole si rincorrono e si fondono in un vortice di pensieri che rendono irrequieta la mente, portandola a porsi domande che probabilmente non troveranno mai risposta.

Si cerca di esorcizzare il dolore attraverso le parole, ripensando agli errori, ai sensi di colpa, ai motivi che spingono ad allontanarsi.

“L’amore è ancora il più grande controsenso della mia vita perché ho imparato a parlarne, ma non l’ho mai saputo gestire, come un prete che conosce ogni passo della Bibbia, ma non ha nessuna certezza circa l’esistenza di Dio. Il brano parla di relazioni, di professioni e ha più gradi di interpretazione, tra cui uno rivolto solo a chi mi conosce personalmente. Perché questo brano, come mai prima d’ora, parla di me” così Carlo Corallo presenta il brano.

“Un medico mi ha fatto ammalare” esce a poco più di un anno di distanza dal secondo album Quando le canzoni finiscono.

Grazie alla speciale collaborazione con Dutch Nazari, Carlo Corallo conferma l’attenzione e l’interesse nei suoi confronti della scena indie e hip hop italiana, avendo già collaborato in passato con artisti come Murubutu, Anastasio, Funk Shui Project, Mattak e Roy Paci.

Lo scorso maggio, inoltre, il celebre artista Maurizio Cattelan ha creato una personale opera sulla base del saggio scritto da Carlo Corallo per il “Manifesto del Cambiamento”, un progetto edito da Treccani con lo scopo di creare un dialogo tra i giovani e i Maestri dell’arte contemporanea.