Fuori il nuovo singolo di Cara, “Preferisco te”. Nel brano le rime taglienti e la voce di Chadia Rodriguez

Cara Preferisco te testo e significato del nuovo singolo in coppia con Chadia Rodriguez. Il brano è fuori da oggi, 30 marzo 2022, per Polydor / Universal Music Italy.

Anna Cacopardo, questo il vero nome di Cara, ha 20 anni ed è originaria di Crema.

Appassionata di musica sin da bambina, frequenta l’istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte, e matura uno spiccato interesse per il cantautorato italiano e per il pop internazionale. Nel 2017 partecipa al Tour Music Fest, dove arriva in semifinale con un suo brano inedito.

Dopo l’esordio con il brano Mi Serve, primo singolo su etichetta Polydor, nel 2020 si fa conoscere grazie ad una serie di collaborazioni: Mi serve RMX feat. Samuel Heron e, sopratutto, Le feste di Pablo con Fedez, brano ad oggi certificato con il Disco di Platino e che conta quasi 25 milioni di stream.

A novembre del 2020 pubblica l’EP d’esordio, 99. Nel 2021 esce invece il nuovo singolo, Il primo bacio e continua con la partecipazione al brano estivo di Boro Boro, Que tal.

Cara preferisco te significato

Preferisco te viene descritta come una dichiarazione d’amore 3.0, un brano tutto al femminile, energico, che esprime la libertà e la spensieratezza della generazione Z. Cara gioca con le parole e arricchisce il testo di riferimenti al pop e all’arte, raccontando quel gioco iniziale fatto di allontanamenti e avvicinamenti continui, che inevitabilmente si instaura con la persona che ci ruba il cuore.

Qui la sua voce delicata e ipnotica si alterna con quella graffiante di Chadia Rodriguez, che con le rime schiette e taglienti dona al brano ancora più grinta.

“L’intimità è una sfida. Ti sfido a starmi vicino, ma se ti avvicini troppo sarò io la prima a scappare. “Preferisco te” è un gioco in cui nessuno vince: ci si ferisce tenendosi stretti e, allo stesso modo, ci si ferisce allontanandosi“

Cara preferisco te testo e audio

(Di Alessandro Raina, Cara, CRDARNAKH, Davide Simonetta, Jacopo Angello Ettore, Mario Marco Gianclaudio Fracchiola, Massimiliano Dagani

Prod. Big Fish)

Pillola blu, pillola rossa

Poco normal, poco importa

Per raddrizzare la mia luna storta

Ho dovuto farne qualcuna sporca

Preferisco il mio quartiere per gente per niente perbene

Le finte bionde alle strxxze vere

Preferisco il fumo alle ciminiere

Baci di giuda, schiena sui muri

Cinque minuti, con gli occhi chiusi

Cuori spezzati sotto i vestiti

Dieci carati dentro i rifiuti

Entri, io esco a fumare-mare

Rimmel che cola in un mare mare

Se torno dentro non sento più te

Chiamami, chiamami

Alle pare, agli anni ’80, preferisco te

Anche al cielo in una stanza, preferisco te

E non c’era nessuno che diceva è sbagliato

Ogni volta che lo faccio, preferisco

Na na na na na na na na na na

Preferisco

Na na na na na na na na na na

Preferisco

Sto in giro con le friends, la mia really really gang

Sei quasi il mio nuovo ex ma ora preferisco te

Se lo chiedo alle mie friends cosa pensano di te

La mia really really gang forse preferisce te

Ad un bacio con troppa lingua

A quando ci esci e sembri sua figlia

Alla sua ex che un po’ mi assomiglia

A chi fa per sé, a chi fa per finta

Come in un film di Luc Besson

Felici mai, come Leon

Spegnimi tutte le fiamme che ho

Non è vietato

Se resti un’altra notte nella mia testa,

La cassa dritta e la luce spenta

Da qualche parte, c’è un’altra festa

Alle pare, agli anni ’80, preferisco te

Anche al cielo in una stanza, preferisco te

E non c’era nessuno che diceva è sbagliato

Ogni volta che lo faccio, preferisco

Na na na na na na na na na na na.

Preferisco

Na na na na na na na na na na na