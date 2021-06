Boro Boro lancia per l’estate 2021 “Que tal” insieme a Cara

Boro Boro Que tal testo e audio del nuovo brano dell’artista che, con le hit Lento e Nena, ha accumulato oltre 120 milioni di stream conquistando 3 dischi di platino.

Per questa nuova hit estiva Boro Boro non è da solo… con lui infatti c’è Cara, giovane cantante diventata famosa grazie al brano Le Feste di Pablo in duetto con Fedez.

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in streaming, il brano inizia con “Mi piaci perché non sei sincera, è bella come l’alba sulla barceloneta” e da lì, ovviamente, si parte con ritmi latini e un ritornello sexy e martellante in cui la voce di Cara che si fonde con i versi del rapper.

Sole, caldo e Barcellona, luogo chiave nella vita di Boro, che canta e rappa perfettamente anche in lingua spagnola.

Il brano un reggaeton, è stato scritto da quella che è ormai diventata la regina del genere, Federica Abbate e Boro Boro assieme a Raige e Mattia Cerri ed è prodotto da Cino e JVLI.

Boro Boro Que tal testo e audio

Mi piaci perchè non sei sincera

e bella come l’alba sulla Barceloneta

noi come diamanti buttati per strada, bling

campion del a cantera

Sì ma poi l’aria si fa leggera

di una musica straniera

una rotonda e una discoteca italiana

Mi fumo un fiore raro

dentro e lo muovi piano

dimmelo che lo mato

andale, andale, andale cabron

Mi prendi per mano e mi chiedi que tal

parliamo su ciò che eravamo que tal

poi sotto un sole caliente che duri per sempre, duri per sempre que tal

l’acqua riflette le stelle que tal

il vento rinfresca la pelle que tal

poi sotto un sole caliente che duri per sempre, duri per sempre que tal

que tal

que tal

que tal

que tal, tal, tal

La tua schiena è mi cama

vita vera non mi fotte è un dramma

muovi il culo trema tutta la bombonera

ho un amico coi confetti una bomboniera

Le luci, la festa, una notte intera

dimentichiamoci com’era

il mondo prima di questa sera italiana

Mi prendi per mano e mi chiedi que tal

parliamo su ciò che eravamo que tal

poi sotto un sole caliente che duri per sempre, duri per sempre que tal

l’acqua riflette le stelle que tal

il vento rinfresca la pelle que tal

poi sotto un sole caliente che duri per sempre, duri per sempre que tal

que tal

que tal

que tal

que tal, tal, tal

So che sorride ma in fondo mi odia

sì mi odia

duriamo solo un giorno, una storia

andale, andale, andale cabron

Mi prendi per mano e mi chiedi que tal

parliamo su ciò che eravamo que tal

poi sotto un sole caliente che duri per sempre, duri per sempre que tal

E resterei con te tutta la vita

ma tutto va e poi viene come il mare

e sai che a mi me gusta gasolina

andale, andale, andale cabron

Que tal

que tal

que tal

que tal, tal,