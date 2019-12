Capodanno 2020 concerti. Ormai ci siamo quasi, l’ultima notte dell’anno si avvicina e puntuale arriva la nostra guida per chi volesse passare un Capodanno in Musica.

Ecco gli appuntamenti, in costante aggiornamento regione per regione e città per città.

CAPODANNO 2020 concerti

basilicata

Matera

Concerto in piazza dei Tiromancino. All’Hotel Palace sarà invece ospite Fred De Palma. A Matera anche J-Ax per inaugurare il Gardenia Club.

Potenza

Andrà in onda in diretta l’Anno che verrà, lo show di Rai 1. Ancora non è noto il cast ma, nel corso della serata, si esibiranno tutti e 8 i giovani artisti delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

CAMPANIA

Salerno

Ben due big della musica italiana nella città campana. All’insegna del pop/rock ci sarà infatti Irene Grandi e i Negrita.

EMILIA ROMAGNA

Parma

Il capodanno Parmense sarà molto vario con la musica di Morgan e di Andy dei Bluvertigo (piazza Garibaldi) ma anche quella di Ron con Orchestra in piazza Vittorio.

Reggio Emilia

Piazza dei martini ospiterà il concerto di Nina Zilli.

Riccione

piazza Ceccarini

Deejay On ice (dal 29 dicembre all’1 gennaio)

29/12 ore 16:30 Mahmood ed Emma Marrone

1/01 Alberto Urso

Rimini

Rimini si sdoppia. In piazzale Fellini ci sarà infatti il concerto di Coez mentre a piazza Malatesta si potranno ascoltare i Planet Funk.

LAZIO

Roma

Festa di Roma 2020 una 24 ore con oltre 1.000 artisti ad animare il palco del Circo Massimo. Apriranno Ascanio Celestini e la Rustica x Band, quindi la compagnia andalusa Aerial Strada, e dopo la mezzanotte, dj set di Skin degli Skunk Anansie.

LIGURIA

Alassio

Nick The Nightfly di Radio Montecarlo si esibirà accompagnato dalla sua band composta da cinque elementi.

Genova

Nel capoluogo ligure la notte del Capodanno 2020 ci sarà Giusy Ferreri. Nei giorni precedenti invece si esibiranno Gabry Ponte (il 29/12) e i Boomdabash (il 31/12).

LOMBARDIA.

Mantova

Concerto dei Subsonica a piazza delle Erbe.

Milano

Milano Capodanno For Future, il primo ecosostenibile d’Italia.

Presenta Filippo Solibello di Radio Rai2.

Con Lo Stato Sociale, Myss Keta e i Coma Cose

marche

Ancona

In piazza del Papa si esibiranno gli Aprés La Class, celebre band del mondo Ska/Reggae.

Pescara

In piazza della Rinascita ci saranno Gli Stadio.

Puglia

Bari

Dal capoluogo pugliese andrà in onda lo show di Canale 5. Qui tutti gli ospiti musicali della serata.

Martina Franca (Taranto)

In piazza, con la sua band, ci sarà Paolo Belli.

Sardegna

Alghero

Alla Banchina Dogana si esibiranno due artisti molti diversi tra loro nella notte del capodanno 2020… Emis Killa e Roy Paci.

Cagliari

Concerto di Vinicio Capossela a cui farà seguito la musica di Dj Nicola Masu.

Olbia

Torna a cantare in Sardegna dopo diversi anni di assenza Elisa.

SICILIA

Castelvetrano (Trapani)

Alla discoteca Area 14 sarà ospite Irama.

Catania

Concerto di Max Gazze.

Palermo

Anche a Palermo doppio appuntamento. In piazza Giulio Cesare ci sarà il concerto di Mario Biondi mentre al CEP troverete Nino Frassica, Lello Analfino e i Tinturia.

Toscana

Arezzo

In piazza grande dalle ore 20 ci sarà lo show musicale di Enzo Scartoni mentre a mezzanotte arriverà Frankie HI-Nrg.

Firenze

Vesta in ben 20 piazze della città. Ecco quali: Piazza della Signoria, dedicata alla danza e alle acrobazie; Piazza Poggi tra giochi di luce e musica dance; piazza Santissima Annunziata, ideale per l’intrattenimento di tutta la famiglia; il Gospel in Piazza Gospel; Piazza San Lorenzo si balla a ritmo jazz; Oltrarno ospiterà marching band itineranti; infine in piazza del Carmine potrai ascoltare musica pop. Anche nelle logge del Grano, del Pesce e del Porcellino ci sarà musica varia, in Piazza della Repubblica il rock e in Piazza Dalmazia musica popolare.

Forlì

In piazza Duomo gli Eiffel 65.

VENETO

Padova

A Prato della Valle sarà di scena Fabri Fibra.