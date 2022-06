Caparezza: l'ufficio stampa smentisce la fake news sul ritiro: "Sarà solo un tour più breve per via dell'acufene..."

Nella giornata di oggi sono usciti diversi titoli che hanno mandato in agitazione i fan di Caparezza.

Cose del tipo: “Caparezza si arrende alla malattia: ancora pochi concerti, poi mi fermo…“, “…Carriera a e rischio” e via dicendo. Titoli che hanno costretto l’ufficio stampa, About nella persona di Jessica Gaibotti, a mandare una comunicazione ufficiale che vi riportiamo qui a seguire:

Buonasera a tutti, a causa di alcune notizie erronee uscite questa mattina sul web sono costretta a specificare quanto segue:

Caparezza NON si ritira dalle scene e non lo ha mai dichiarato.

Semplicemente a causa della malattia (l’acufene di cui ha già ampiamente parlato) deve LIMITARE il numero dei live.

Detto in parole semplici se una volta si poteva affrontare un tour di 50 date oggi bisogna limitare i concerti; questo NON significa smettere né di fare musica né di fare concerti. Semplicemente che il tour in partenza domani da Treviso, che segue l’uscita del disco “EXUVIA”, avrà solo 20 date in Italia.

Solo questi venti appuntamenti live prima di passare a lavorare al prossimo disco (e relativo tour).

Spero, in questo modo di aver tolto ogni dubbio.

Quindi in poche parole l’artista, a causa dell’Acufene di cui soffre dovrà semplicemente limitare il numero di live rispetto a quanto previsto.

Per chi non lo sapesse l’Acufene è un disturbo abbastanza comune, in Italia ne soffre circa il 15% della popolazione, ed è disturbo dell’udito in cui si percepiscono suoni – che variano in tipologia, intensità e frequenza – che non sono causati dall’esterno. L’acufene

Per alcune persone è un disturbo poco grave, in altre questi rumori sono così forti che, specie quando la condizione è cronica, essi possono incidere fortemente sull’udito, sulla concentrazione e sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.

Queste le prossime date confermate del tour di Caparezza:

25 GIUGNO 2022 – TREVISO – ARENA DELLA MARCA

27 GIUGNO 2022 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

28 GIUGNO 2022 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

1 LUGLIO 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

2 LUGLIO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

4 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO 2022 – MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

11 LUGLIO 2022 – MILANO

MILANO SUMMER FESTIVAL – IPPODROMO SNAI – SAN SIRO

15 LUGLIO 2022 – NAPOLI EX BASE NATO

16 LUGLIO 2022 – MATERA

SONIC PARK MATERA – CAVA DEL SOLE

20 LUGLIO 2022 – GENOVA – BALENA FESTIVAL

22 LUGLIO 2022 – FERRARA – FERRARA SUMMER FEST

23 LUGLIO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

29 LUGLIO 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI

3 AGOSTO 2022 – LECCE

OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PALALIVE

6 AGOSTO 2022 – PESCARA ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO

7 AGOSTO 2022 – FASANO (BR) – LOCUS FESTIVAL

10 AGOSTO 2022 – MONTE URANO (FM) PARCO FLUVIALE ALEX LANGER

12 AGOSTO 2022 – BRESCIA – AREA FESTE

13 AGOSTO 2022 – MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO