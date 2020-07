Sarà disponibile a breve il nuovo singolo di Candyboy Opie Taylor, che altro non è che la versione acustica del brano proposto dal rapper americano Yelawolf e tratto dall’album Ghetto Cowboy.

Candyboy è un progetto musicale del quale ci stiamo occupando da tempo, proprio per la peculiarità di un percorso artistico estremamente sfaccettato (ne abbiamo parlato Qui)

Lo abbiamo conosciuto nel 2014 quando, con il suo vero nome, si presentò alle selezioni di Area Sanremo. Il suo percorso è proseguito con lo pseudonimo di Capitan America e con il brano Come il Presidente, a cui è seguita fase che lo ha portato alla vittoria nel 2016 del Premio Donida e alla pubblicazione di un album con il nome Dobro e il supporto di una major discografica.

Lo scorso anno All Music Italia ha parlato dell’uscita del singolo Hellawood con il nuovo nome Candyboy, che ha adottato dopo essersi trasferito in America e aver trovato una strada più consona alle sue aspettative e attitudini artistiche. L’artista ha, poi, girato gli States con un lungo tour che gli ha permesso di consolidarsi.

CANDYBOY OPIE TAYLOR

Candyboy ha annunciato la collaborazione con Yelawolf con un criptico post su Instagram.

Un’idea nata dopo che il rapper americano, di ritorno da un tour europeo, menzionò il cantautore italiano in un post, complimentandosi per la versione acustica del brano Opie Taylor.

Ennesima dimostrazione del talento di Candyboy e del fatto che la costanza non può che premiare, in un paese noto per la sua capacità di offrire terreno fertile a chi vuole realizzare i propri sogni.