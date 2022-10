Fuori il 21 ottobre il primo disco di Cancun. All’interno nuove collaborazioni con Lazza, Guè ed Emis Killa

Cancun, rapper della scuderia Milano Ovest (la stessa di Rhove) è pronto a lanciare il suo primo album intitolato semplicemente Cancun, fuori da venerdì 21 ottobre con distribuzione Universal Music Italy.

Ad annunciarlo è stato il rapper stesso sulla sua pagina Instagram. Il progetto conterrà sette canzoni e la presenza di cinque ospiti d’eccezione: Lazza, Guè (con cui ha già collaborato nel singolo Numero 10 del 2021), Emis Killa, Baby Gang e Shiva. I brani con questi ultimi due sono stati già pubblicati come singoli. Il duetto con Shiva nel 2020 e quello con Baby Gang il 14 ottobre scorso.

Questa la tracklist del progetto:

Giovanni Scardina Cellamare sceglie il suo nome d’arte dalla sua città di origine, Cancun, situata in Messico sulla penisola dello Yucatán. Nato il 4 Luglio del 1999 la sua carriera è iniziata solo nel 2019 con la pubblicazione di alcuni singoli sotto Thaurus: La Colombiana, Salvador, Ancora lì feat. Shiva e Solo.

Nel 2021 entra in Milano Ovest e pubblica con distribuzione Columbia i brani Hermano con Samuray Jay, Numero 10 con Guè, Sono ciò che sono, Unica e Soli io te. Qualche anno fa Cancun raccontava così la sua storia di vita…

“Fin da bambino ho dovuto affrontare situazioni difficili, molto più grandi di me, per l’età che avevo. Crescere senza genitori può portare a fare scelte o percorrere strade sbagliate.

La nascita di mio figlio ha rappresentato per me un momento di svolta, in cui ho deciso di abbandonare una vita, forse sbagliata, per dedicarmi alla mia passione. La musica. Intraprenderò questo cammino per lasciarmi alle mie spalle tutto ciò che non fa più parte della mia vita adesso. Un vero uomo è colui che esce dalla vita di strada realizzando i suoi sogni. La mia musica.“