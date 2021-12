Ditonellapiaga, in attesa del debutto a Sanremo 2022, annuncia il suo album “Camouflage”

Ditonellapiaga svela i primi dettagli sul suo album, disco che precede la partecipazione alla 72° edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore.

Anticipato dal singolo Non ti perdo mai, Camouflage, questo il titolo dell’album, uscirà in digitale il 14 gennaio 2022 per Dischi Belli/BMG Italy.

A febbraio arriverà invece la versione in cd e vinile con l’aggiunta del brano presentato al Festival con Rettore. L’album segue i due EP Morsi e la sua variante in chiave elettronica d’autore, Morsi remix.

Camouflage viene presentato come il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Dodici brani che costituiscono un caleidoscopio di emozioni, amori, ricordi, paure e insicurezze, sogni e aspirazioni, delusioni e rinascite.

In molti, al momento dell’annuncio dei big in gara, si sono chiesti chi fosse Ditonellapiaga. Andiamo a conoscerla meglio…

DITONELLAPIAGA

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga è nata a Roma nel 1997.

Con gli anni diventa protagonista del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. Grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019, mette a fuoco il suo eclettismo e la sua versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

Nel settembre 2019 pubblica il suo primo singolo Parli.

Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con Per un’ora d’amore, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar suonata sotto le luci strobo di un club (di recente inserita nella colonna sonora del film Anni da cane, disponibile su Prime Video).

A dicembre 2020 è uscito il suo primo singolo di questo nuovo corso, Morphina, che affronta il tema del piacere in modo esplicito ma con stile, eleganza e soprattutto ritmo travolgente.

A febbraio 2021 è la volta di Spreco di Potenziale un brano intimo, dal refrain difficile da dimenticare che canta la fine di un amore incompiuto e avvicina Ditonellapiaga ai territori dell’indie pop.

Le sue sonorità urban, inoltre, accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist di fama internazionale Tvboy in Note di viaggio. Il film, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini.

Il 23 aprile è uscito Morsi, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous. A quasi tre mesi di distanza è uscito l’EP Morsi Remix con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous.

Nel frattempo, ha firmato per Magellano Concerti e ha trascorso l’estate in tour lungo l’intera Penisola.

Nell’autunno 2021 Ditonellapiaga è entrata, come seconda artista femminile italiana, in Breakthrough di Amazon Music, il programma del colosso di Seattle che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale.

Il 24 novembre è uscito il singolo Non ti perdo mai scritto con Fulminacci.