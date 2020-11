Sarà in radio dal 4 dicembre il nuovo singolo di Bugo Quando Impazzirò, estratto dall’album Cristian Bugatti, uscito lo scorso 7 febbraio a seguito della sua partecipazione a Sanremo.

Quando Impazzirò è stato scritto dallo stesso Bugo insieme ad Andrea Bonomo, Enrico Zoni, Niccolò Bolchi e Simone Bertolotti.

Il brano è un elogio della follia, un antidoto per affrontare il presente nonostante le difficoltà. Un pezzo profetico scritto e pubblicato quando ancora nessuno di noi poteva immaginare che cosa ci avrebbe riservato questo inimmaginabile 2020.

La pazzia è un’alterazione (mentale) che distorce quello che la maggior parte del mondo vede e sente nel presente. Partendo da questo presupposto, oggi impazzire significa tornare alla ‘normalità‘ di ieri, tornare a fare quello che ci pare, dalle abitudini più semplici fino a ‘uscire con gli slip in piazza di domenica‘.

Perché impazzire in fondo è bello: impazzire per qualcosa o per qualcuno, provare quella voglia di lasciarsi andare, di svuotare la testa, lasciando sul pavimento voce e sudore, mentre sei a un concerto di Bugo.

Bugo nelle ultime settimane sui social ha incontrato virtualmente il pubblico svelando aneddoti sui suoi pezzi, alcuni dei quali anche meno noti.

“Di questi tempi, visto che non è possibile andare in giro a far concerti, passo molto tempo a casa con la chitarra. Mi faccio un po’ trascinare dagli ascolti, mi faccio trasportare nell’attesa che arrivi qualcosa (se arriva qualcosa). La creazione è un grande mistero, e per fortuna che sia così, imponderabile e imprevedibile. Le canzoni se arrivano arrivano, la chitarra non è altro che una sorta di canna da pesca che immergi nel mare dell’ispirazione. A volte il mare restituisce, a volte no.”

BUGO QUANDO IMPAZZIRÒ

Quando impazzirò

Dirò la verità

Ad esempio che

Che tua madre è satana

Quando impazzirò

Non mi dispiacerà

Di uscire con gli slip

In piazza di domenica

E canterò canzoni fuori moda

Come l’educazione

E il giorno del tuo compleanno verrò a dire

Che ti voglio bene

Tanto bene

Troppo bene

Ma tu non vali niente

Come una birra analcolica

Però ti voglio bene

Tanto bene

Che nemmeno un cane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

Da Taranto dai tuoi citofono

Per farmi dire di no!

Quando impazzirò

So già come si fa

Farò senza di te

Basta togliersi una costola

Quando impazzirò

Più dirlo pure lui

Che vive di cugini di De André

Tu che fai

Lo sai nessuno prega per davvero

Fino a che l’aereo è dritto

E certe cose si fanno per dispetto

E io ti voglio bene

Tanto bene

Troppo bene

Ma tu non vali niente

Come una birra analcolica

Però ti voglio bene

Tanto bene

Che nemmeno un cane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

Da Taranto dai tuoi citofono

Per farmi dire di no!

Come Giovanna d’Arco

Fammi un electroshock

Scemo pure genio

Merito un bel premio

Sono in manicomio

Però ti voglio bene

Tanto bene

Anche più del pane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

E invece di star qui al citofono

Potevo dire di no