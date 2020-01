Brunori Sas Odio l’estate. Il 2020 è iniziato in modo più che positivo per Brunori Sas. Il cantautore calabrese ha ottenuto la prima posizione per due settimane consecutive della classifica Fimi con l’album Cip! (Qui il nostro articolo) e contestualmente ha conquistato la chart Viral 50 di Spotify. Inoltre è stata annunciata un’importante novità.

Il 30 gennaio uscirà Odio l’estate, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. La colonna sonora è stata curata dal cantautore che ha inserito i brani La Verità, La Canzone che Hai Scritto Tu, ma anche un inedito intitolato Bum Bum Bum.

La colonna sonora è stata scritta da Brunori Sas che anche in questa occasione si è fatto accompagnare dalla sua storica band. I brani della soundtrack si caratterizzano per influssi folk grazie anche al lavoro di Taketo Gohara.

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo arriva a poco più di 3 anni di distanza dal precedente Fuga da Reuma Park. La regia è curata da Massimo Venier che torna a collaborare con il trio a più di 15 anni da Tu la conosci Claudia?. La pellicola è prodotta da Paolo Guerra per AgiDi Due in collaborazione con Medusa Film e Sky Cinema e distribuito da Medusa Film.

“Mi sono approcciato alla stesura della colonna sonora mosso da un grande affetto nei confronti di Aldo Giovanni e Giacomo, che hanno rappresentato (non solo per me) un modello di comicità unica e innovativa. Sono molto legato a loro soprattutto perché mi ricordano i momenti di ilarità con mio padre, la visione dei loro sketch accompagnava grandi risate in famiglia.

Massimo, il regista, mi ha contatto sull’onda del trasporto emotivo legato a La verità, un pezzo che lo aveva colpito particolarmente. Mi ha subito detto che sarebbe stato un film con molta musica e quando ho letto la sceneggiatura ho subito immaginato un mondo musicale ispirato al folk americano: un po’ perché associavo la sceneggiatura allo spirito di Little Miss Sunshine e un po’ perché mi piaceva che il film avesse un’attinenza sonora col disco che stavamo contemporaneamente registrando. Inoltre mi è piaciuto potermi misurare con qualcosa che non è esattamente collegato alla mia composizione, ma “al servizio di altro”, per quanto sia difficile per un carattere megalomane e narcisista come il mio.”