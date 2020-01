Prosegue l’ottimo momento di Brunori Sas. L’album Cip! da due settimane stazione in vetta alle classifiche di vendita Fimi di album e vinili, migliorando la prestazione di A Casa Tutto Bene che si era fermato sul gradino più basso del podio.

Ma le sorprese per Brunori Sas non sono finite, tra sold out e un atteso ed esilarante cortometraggio.

Mancano due mesi al debutto del tour in cui il cantautore calabrese porterà dal vivo il nuovo disco (Qui la nostra videointervista), ma già è stato annunciato il sold out della data milanese prevista per il 13 marzo.

BRUNORI SAS – L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEI SOCIAL

E’ stato pubblicato su YouTube il corto L’insostenibile leggerezza dei social, il cui trailer, uscito nei giorni scorsi, ha letteralmente infiammato il web con numeri di visualizzazioni importanti. Il lavoro porta la firma dello stesso Dario Brunori, che per l’occasione ha collaborato con Michela Giraud. La regia è di Giacomo Spaconi supportato da Claudia Nanni.

“E’ nato prima il cantautore o l’influencer? E chi è più forte dei due? Scopri chi avrà la meglio tra Brunori, che vuole restare saldo nel suo delicato sistema “monocromo” e Michela Giraud, che vuole abbatterne la quarta parete trascinandolo nell’urlato linguaggio dei social network.”

Così è stato presentato il progetto.

BRUNORI SAS TOUR 2020 – LE DATE

Prenderà il via da fine febbraio il nuovo tour del cantautore prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Brunori Sas presenterà i brani del nuovo album Cip!, ma anche le hits che hanno contraddistinto 10 anni di carriera.

29 febbraio 2020 – Vigevano (PV) Palasport – DATA ZERO

3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

