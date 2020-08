Brunori Sas Concertini Acustici

Con i live di Champorcher, Lugo, Tarvisio e Monte Cucco si è chiusa la prima leg dei Concertini Acustici di Brunori Sas, l’atteso ritorno del vivo del cantautore. Sono state ora annunciati quattro nuovi appuntamenti in acustico per i mesi di agosto e settembre.

Il 2020 di Brunori Sas non si può che considerare più che positivo. L’album Cip! (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) ha conquistato il disco d’oro, così come il singolo Per due che come noi. Un disco che nelle classifiche Fimi del primo semestre ha conquistato il settimo posto tra gli album e il secondo tra i vinili ed è risultato vincitore della Targa Tenco come miglior disco.

Il cantautore calabrese ha vinto anche il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per il film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo.

BRUNORI SAS CONCERTINI ACUSTICI

Ecco le prossime date.

Giovedì 27 agosto 2020 || Ostana (CN) @ Una Festival c/o Borgata Serre (Parco del Monviso) – NUOVA DATA

Sabato 29 agosto 2020 || Ottati (SA) @ Monte Panormo – NUOVA DATA

Domenica 30 agosto 2020 || Roccella Jonica (RC) @ Roccella Jazz Festival – NUOVA DATA

Domenica 13 settembre 2020 || Ancona @ La Mia Generazione Festival c/o Teatro delle Muse – NUOVA DATA

Martedì 15 settembre 2020 || Caldarola (MC) @ RisorgiMarche c/o Piazza Vittorio Emanuele II – SOLD OUT

Foto di Roberta Paolucci