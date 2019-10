Bresh: fuori “Oblò” il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Rkomi

Al contrario di quanto affermato da una nota AdnKronos ieri la commissione artistica del Festival si occuperà solo della scelta dei giovani. L'incarico per i big totalmente in mano al Direttore artistico.

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Non è rock, non è trap, è un mondo musicale tutto nuovo quello che Achille Lauro sta creando tra live e dischi.

Le Vibrazioni: “Così Sbagliato” (feat. Skin) nella colonna sonora del film “Drive Me Home”

In attesa dell'avvio del tour teatrale prevista per novembre, il brano de Le Vibrazioni con Skin "Così Sbagliato" è stato scelto per accompagnare i titoli di coda del film “Drive Me Home”.