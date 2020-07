Bresh Che Io Ci Aiuti

Sono passati poco più di 4 mesi dall’uscita dell’album d’esordio di Bresh Che Io Mi Aiuti, che con oltre 16 milioni di stream lo ha consacrato come uno dei progetti rap più interessanti della prima parte dell’anno. Uscirà il 24 luglio per Sony Music la nuova versione del progetto discografico arricchito da brani inediti e collaborazioni.

Il disco, Che Io Ci Aiuti, sarà disponibile per la prima volta in formato fisico e conterrà i duetti con Ketama126, Giaime, Disme e Vaz Tè.

Questa nuova versione di Che Io Ci Aiuti è un nuovo tassello nel percorso di crescita del giovane artista ligure. Sono, infatti, stati aggiunti nuovi capitoli che rappresentano il completamento di una fase di carriera contrassegnata da un racconto intimo e personale in cui trovano spazio diverse sfumature e nuovi spunti di riflessioni.

“Vi avevo detto che ogni frutto ha la propria stagione… questa la sento mia.

Vi dissi pure che vivere questo pezzo di storia, questa contemporaneità accentuata, questo repentino cambiamento, Mi fa sentire Vivo! Spero anche a voi. Dopo la quarantena è come se noi giovani fossimo diventati gli adulti di questo secolo, la responsabilità è aumentata, a me pare così. Forse anche per questo ho voluto rappresentare così la copertina ufficiale del mio primo album ufficiale, no foto si arte.”

Alle produzioni curate da Shune, Chris Nolan, Garelli, Andre Blanco si aggiungono le strumentali di G. Ferrari e il cameo di Marco Zangirolami che ha realizzato una struggente versione piano e voce del brano No Heroes.

BRESH CHE IO CI AIUTI – TRACKLIST

1. Spazio (Nuova Era) – prod. G. Ferrari

2. Hooligans – prod. Shune

3. Clean feat. Ketama126 – prod. Shune

4. Mai Brillo feat. Disme, Vaz Tè – prod. Shune

5. Disoriental Express feat. Giaime – prod. Garelli

6. Non Ho Eroi – prod. Marco Zangirolami

7. Scooter (Intro) – prod. Shune, Chris Nolan

8. Oblò feat. Rkomi – prod. Garelli

9. Rabbia Distillata – prod. Shune, Chris Nolan

10. Parà feat. Tedua – prod. Chris Nolan

11. Che Io Mi Aiuti – prod. Shune

12. Girano feat. Izi – prod. Shune

13. No Problem – prod. Shune

14. Skit – prod. Shune

15. Team – Prod. Shune

16. No Heroes – prod. Andre Blanco