Braschi ritorna con il nuovo singolo “Il cane e la mia ragazza”

X Factor 2020: a quasi un mese dal lancio ecco la classifica delle canzoni più passate in radio

Altri network stanno iniziando ad aggiungersi alla radio partner, Rtl 102.5.

Talent show: ecco quali sono le 5 canzoni di cantanti ex-talent più visualizzate su YouTube

Una sola donna in Top 5 e un artista che occupa ben due posizioni.

Anteprima Video: un invito ad aprirsi al confronto nel singolo “Luogo Comune” di Marta Pistocchi

E' uscito Luogo Comune, nuovo singolo della cantautrice, attrice e violinista Marta Pistocchi, estratto dall'album d'esordio Toponomastica. .

1920 Achille Lauro & The Untouchable Band, in arrivo il 4 dicembre il nuovo side project registrato dal vivo con l'orchestra!

Sarà disponibile dal 4 dicembre il nuovo progetto 1920 Achille Lauro & The Untouchable Band. Un omaggio allo swing in uscita il 4 dicembre.

Certificazioni FIMI settimana #47 con Izi, Shade, Ghali, Frah Quintale e....

Settimana di magra per le Certificazioni FIMI sia per gli artisti italiani che per quelli internazionali.

Vasco Rossi sceglie "Danza Con Me" di Roberto Bolle per presentare il nuovo singolo

Il 1° gennaio 2021 uscirà il nuovo singolo di Vasco Rossi. Il rocker lo presenterà in prima serata su Raiuno durante Danza Con Me di Roberto Bolle.

Loredana Errore: svelata copertina, titolo, data di uscita e tracklist del nuovo album

Nel disco anche un omaggio al grande Franco Battiato.

Sfera Ebbasta: record su record per l'album “Famoso” a 24 ore dall'uscita

Sono oltre 16 milioni gli ascolti su Spotify nelle prime 24 ore dell'album di Sfera Ebbasta Famoso che conquista, quindi, un nuovo record!.

Festival di Sanremo 2021, il sindaco: “Nessuna spinta verso il rinvio”

"Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo." Il Sindaco di Sanremo conferma per ora le date stabilite.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a Senhit, Freaky Trip to Rotterdam e il nuovo singolo “Breathe”, remixato da Benny Benassi

Senhit, in attesa di tornare sul palco dell'Eurovision Song Contest, continua Freaky Trip to Rotterdam e lancia il nuovo singolo Breathe, remixato da Benny Benassi.

Videointervista a Matteo Costanzo: “Non sono mai contento, ma...”

E' uscito il nuovo singolo di Matteo Costanzo Vita, brano in cui il cantautore, musicista e producer parla della voglia di ricominciare.

Videointervista ad Angelina Mango: “Le fragilità sono il mio modo per essere sincera”

E' uscito Monolocale, l'album di Angelina Mango scritto durante il primo lockdown. 8 tracce ricche di spunti e sfumature interessanti.

Videointervista a Palmitessa: "Faccio fatica a credere in me stessa, ma..."

E' uscito il nuovo album di Palmitessa No Feat, disco dalle sonorità urban nato da un approccio che mescola la melodia italiana e il mood internazionale.

Videointervista a Matteo Romano: “Per 'Concedimi' sentivo una certa aspettativa, ma...”

Concedimi è il titolo del singolo d'esordio del giovane cantautore cuneese Matteo Romano, molto seguito su Instagram e TikTok.

E mentre la musica cade a pezzi arriva il singolo di Angela da Mondello. E anche Ermal Meta sbrocca...

Angela Da Mondello Non ce n'è Covvidi la canzone...Diciamolo chiaramente, in questo 2020 ci mancava solo questa.Per quei pochi fortunati che non sanno di cosa stiamo parlando Angela è una signora di Mondello, paese in provincia di Palermo, diventata famosa prima dell'estate per le sue esclamazioni indirizzate ad un'inviata di Barbara D'Urso... "Non ce n'è...

Linecheck 2020, conclusa la sesta edizione della music conference italiana

Si è conclusa con la presenza di 30 artisti e 280 speaker per 60 panels Linecheck 2020, sesta edizione del music meeting and festival. .

Ornella Vanoni: svelate data di uscita e copertina di “Unica”, il nuovo album

Arriverà a breve il nuovo album di Ornella Vanoni Unica. Svelate sui social data di uscita e copertina del progetto prodotto da Mauro Pagani.

Vasco Rossi, dal 27 novembre la versione da collezione dell'album “Colpa D'Alfredo”

Fuori il 27 novembre la nuova versione dell'album di Vasco Rossi Colpa D'Alfredo. Contestualmente on line il corto animato inedito del brano Anima Fragile.

Boomdabash: svelata la tracklist del best of “Don't Worry” in uscita l'11 dicembre

Sarà disponibile dall'11 dicembre il best of dei Boomdabash Don't Worry. Svelata la tracklist che comprende 22 brani tra cui alcune sorprese.

Nek e Monica Naranjo: fuori “Amore”, inedito ed emozionante duetto

E' uscito Amore, duetto tra Nek e Monica Naranjo sul brano che farà parte di Minage 20 Aniversario, riedizione dell'album tributo a Mina dell'artista spagnola.

Area Sanremo TIM 2020 e Sanremo Giovani: in futuro un solo contest?

Area Sanremo e Sanremo Giovani uniti in un unico talent televisivo? Questa l'idea del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri esposta in una conferenza stampa.

Virgin Records: nel roster Aemme, Ibisco, M.e.r.l.o.t. , Nicolaj Serjotti e Sethu

Virgin Records prosegue nella campagna di rafforzamento del roster e investe su nuovi talenti della musica italiana. Scelti Aemme, Ibisco, M.e.r.l.o.t, Nicolaj Serjotti e Sethu.

Loredana Bertè: per la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” in arrivo un 45 giri in edizione limitata

Proseguono i festeggiamenti per i 70 anni di Loredana Bertè. Il 20 novembre è uscito il 45 giri in edizione limitata di Fiabe / Anima Vai.

Magazzini Musicali: dal 2 gennaio su Rai2 il nuovo settimanale di attualità e approfondimento

Presentata durante la MMW Magazzini Musicali, il nuovo programma di Rai2 presentato da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo.

Ghali contro il "Blackface" a Tale & Quale Show: "Siamo gli unici a farlo nel mondo... è giusto capire da dove nasce!"

L'artista attraverso le sue storie Instagram ha spiegato nel dettaglio perché questa pratica è inutile e sbagliata negli show televisivi.

Sfera Ebbasta: mentre "Famoso" infrange ogni record, critiche per la piazza, temporanea, dedicatagli dal comune di Cinisello Balsamo

Nel frattempo l'ultimo album dell'artista appare anche a Madison Square, New York.

Iosonouncane: fuori “Novembre”, primo singolo per la rinata etichetta Numero Uno

E' uscito Il nuovo singolo di Iosonouncane Novembre, primo inedito da 5 anni e mezzo a questa parte. Pubblicata anche la cover di Vedrai Vedrai di Tenco.

Roberto Kunstler, la collaborazione con il filosofo Mauro Cascio porta al singolo “Davanti Alla Fine Del Mondo”

Davanti alla fine del mondo è il titolo del nuovo singolo di Roberto Kunstler, ispirato dalle opere del filosofo Mauro Cascio, allievo di Cacciari.

Andrea Bocelli: il 12 dicembre l'evento in streaming “Believe In Christmas”

Si svolgerà il 12 dicembre in live streaming dal Teatro Regio di Parma un concerto di Andrea Bocelli denominato Believe In Christmas.

Raffaele Renda canta l'inedito "Sole alle finestre" ad Amici 20 (Testo e video)

Raffaele Renda ha presentato il proprio inedito ad Amici 20. Ecco il testo e il video dell'esibizione.

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 novembre

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 20 novembre 2020

Morgan nuovo Sindaco di Milano: sì o no?

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Braschi ritorna con il nuovo singolo "Il cane e la mia ragazza"

Godot. racconta di sé nel disco d'esordio “Controtempo”

Anteprima Video: “Esplosa”, il brano di Vea in occasione della Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne

Anteprima Video: un invito ad aprirsi al confronto nel singolo “Luogo Comune” di Marta Pistocchi

Leonardo Monteiro racconta l'attesa della chiamata nel brano “Il telefono”

Angelica ritorna con il nuovo singolo "L'ultimo bicchiere"

Certificazioni FIMI settimana #47 con Izi, Shade, Ghali, Frah Quintale e....

Classifica Spotify Settimana #47: Sfera Ebbasta ancora primo, ma Gazzelle si avvicina

AMI PARADE #4 – LA CLASSIFICA SETTIMANALE DEI BRANI ITALIANI BY ALL MUSIC ITALIA

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #47: gli AC/DC fermano l'ingresso di “Contatto” dei Negramaro, ma...

Classifica Radio Earone Settimana #47: poker Negramaro! Buon esordio dei Boomdabash

Certificazioni FIMI settimana #46: triplo platino per il disco dei Maneskin. E poi Ernia, Random e...

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Dodi Battaglia Intervista One Sky

Guglielmo Scilla Intervista Dream Hit

Liner Intervista Mi Fai Male

Matteo Costanzo Intervista Vita

Edoardo Bennato Intervista Non C'è

Matteo Romano Intervista Concedimi

Palmitessa Intervista No Feat

Angelina Mango Intervista Monolocale

Fiorella Mannoia Presentazione Padroni di Niente

Young Signorino Intervista Calmo

Axos Intervista Anima Mundi

Maneskin Intervista Vent'Anni